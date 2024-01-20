3種「無用」論 輕忽諾魯斷交衝擊

諾魯轉向承認對岸，讓我們又少了一個邦交國。但國人對於此類斷交似乎愈來愈無感。更糟的是，社群媒體上還出現不少肯定斷交的謬論，認為跟諾魯這類國家維持邦交其實「無用」，慶幸斷交後還可以省下許多援助經費。這些論述至少可以區分為三大類：

第一種是所謂的「小國無用論」。以諾魯為例，它是位於南太平洋的島國，面積僅廿一點三平方公里，也是世界上國土面積第三小的國家，人口僅一萬多人。有些人便認為這些蕞爾島國的國力有限，與我國的交流也不多，斷交與否沒有關係。經濟部便認為，由於雙邊貿易額有限，與諾魯斷交的影響是「微乎其微」。這些說法其實忽略了國家的主權平等原則，並不會因為國土或人口而調降。舉例而言，聯合國會員國在大會中都擁有相同投票權。當我們在說多少國家反對俄羅斯入侵烏克蘭時，並不是將投票國人口或土地加總，而是以多少國家來計算。若是在共識決的國際機制中，小國一樣具有否決的權力。另一方面，若小國無用的邏輯成真，在我們現有邦交國中，吐瓦魯的人口還少於諾魯，梵蒂岡的面積也小於諾魯，難道都可以放棄？事實上，我們若要重返聯合國等國際機制，每一個會員國的支持都很重要。

第二種謬誤是「邦交無用論」。有些政治人物主張，讓邦交國歸零也沒關係，也獲得一些共鳴。從國際法上來看，國家成立的客觀要件包括人民、土地、主權、政府等，是否需要外交承認則有不同爭辯。但從實踐上來看，一旦缺乏外交承認，便會影響到主權的正常行使，就好像被排除在國際社會這個俱樂部之外，不得其門而入。因此，保有邦交國，其實是彰顯具有主權的護身符。一旦邦交國歸零，正是投北京所好，將台灣等同於港澳等地方政府。因為，港澳雖然也可以用自己的身分參與一些國際組織或活動，但沒有建交的主權，也就沒有邦交國。因此，這類言論其實是落入北京的認知戰圈套。

第三種迷思是「中華民國無用論」。這種論述牽涉到國家自我認同問題，主張這些國家是跟「中華民國」斷交，並非跟「台灣」斷交。所以認為堅持「中華民國」國名才是導致斷交的禍源，建議改用「台灣」的名稱去建立新的邦交。這類想法可能過於天真浪漫。事實上，以當前的情勢，我們即便要用台灣名稱去建立非官方代表處都有很大困難，大多數要被迫使用城市名稱「台北」代替。務實而言，台灣的外交困境來自兩岸關係，其他國家是否與你維持邦交並不是因為你的國名所致。

在上述似是而非的認知下，台灣社會對喪失邦交國一事愈來愈掉以輕心。沒有查覺到國際空間的日益緊縮，倒是迷戀於「同屬理念相近國家」這一類的虛無大餅中。

不得不提醒，讓台灣的邦交國歸零，正是對岸最樂於見到的矮化策略。