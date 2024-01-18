「獲勝才是王道」 為政以德遭棄置

甫落幕的台灣大選具有許多值得觀察之處，其中一項是執政者及人民普遍輕視政治與道德的緊密關聯，政治活動失去了理想性成分，「為政以德」的崇高理想遭到無情棄置。

我想趁大眾記憶猶新之際，利用三個實際場景來分析我的觀察。場景一，政論節目主持人批評某候選人動輒以「科學、理性、務實」自我標榜，卻透過內部民調的造假伎倆，掩蓋自己屈居「老三」的事實。他引述德國社會學家韋伯「政治是一項志業，政治需要道德」的名言，斥責政治人物不應迷幻支持者，欺騙自己的群眾。一名受邀來賓憤怒指責「Ｘ老三」害慘年輕世代，因為台灣將在八年、十年後「菲律賓化」。

場景二，某立委尋求連任，遭控觸犯婚外情。對手陣營在記者會上揭露多部私密影片，影像清晰可鑑。儘管他人指證歷歷，該候選人卻矢口否認，指控影片為深偽造假。他急中生智，重申國人絕對不能讓「敵國」網軍介選得逞，動搖國本，甚至請來糟糠妻掛保證。無獨有偶，同黨的一位同志先前也遭人披露和「敵國」女子發生外遇並被迫棄選。東窗事發後，他猶做困獸之鬥，順勢拖人下水，要求在野黨某立委一起接受國安調查。

場景三，自嘲是「臨時演員」的高中國文教師預錄影片，向參加教改研討會的成員表述自己的心情。她坦言，對於她所指陳的「無恥課綱」亂象，府院黨高層不思反省，反而放任網軍對她施展攻擊。她批評道，在意識形態的蒙蔽下，有人硬說傳統道德是威權時代由上而下宰制式的中心思想，看不見道德超越時代，超越制度的永恆價值。她明確主張，教育必須以培育品德為本，因為「道德生活中有著和諧的秩序，所以幸福就隨之而來」。

選戰結束之後，我特地閱讀了旅美華裔學者黃仁宇的著作《中國大歷史》，想要從中獲取以史為鑑的靈感。該書的末章標題為〈台灣、香港與澳門〉，立刻吸引我的注意力。作者以平淡的口吻說道：「人類之行動在大範圍內展開，只循著若干因果關係，不能由各個人意願左右，更難因著他道德上的希望而遷就。」他進而表示：「注定將發生的事物總會發生，道德與否和事實之來往無關」。

闔上書本之際，我產生了一項頓悟，即是依當前的民心趨向來推估，台灣社會或許會更墮入道德虛無主義的狀態，而政治圈終將成為道德禁區。在政府及人民普遍認定「獲勝才是王道」，一切事物無關道德，本質上無所謂道德或不道德的社會氛圍之下，韋伯揭櫫的「政治是一項志業，政治需要道德」理想只能束之高閣。