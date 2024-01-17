斷交第10國 蔡外交膨風又甩鍋

外交部宣布終止與諾魯的外交關係，然而，記者會令人遺憾的是，官員讀稿宣布斷交的第十國迄今，從未見蔡政府有任何自省，全歸咎於友邦需索無度，及中共利誘和打壓。

外交是國家主權的象徵，北京對中華民國外交戰場的打壓並非始於現今，身為主政的外交官員豈能甩鍋外人，每次開完記者會後，彷彿船過水無痕，直到下一個骨牌倒下，再上演同樣戲碼，重複前次斷交的聲明稿。國際關係與兩岸關係孰重孰輕，蔡政府的外交團隊不會不察。但把駐外人員長年在海外開疆闢土的資產揮霍殆盡，回頭擁抱蔡總統倡議的踏實外交，純屬自我感覺良好。

再觀察本月外交部網站稱：蔡總統過去七年來的成果，國際整體挺台力量再創新高，受到矚目與支持的程度前所未有，有更多民主夥伴相挺、能見度一直提升，台灣安全受到國際社會的關心和守護等。

唯七年以來，我國始終無法參與世界衛生組織年會、國際民用航空組織年會，或其他任何非主權意涵的國際性組織和高峰會。每逢國際組織舉行年會，我相關部會官員明知無法與會，只能在場外搭棚擺攤搞大內宣，拍攝留學生或僑胞前去搖旗吶喊的畫面，返國後寫報告、領差旅費、結案了事。長久以往，不僅失去掌握各大國對重大議題的立場和趨勢，亦無法研擬因應對策；外交人員也因缺乏參與國際重要會議的實戰經驗，養成長期依賴他國提供二手資訊的惰性，實有負國人期待。

至於外交部呼籲北京當局應該放棄對抗，尋求與台灣等各方共同合作云云。殊不知欲搭上「北京共識」浪頭上的國家，遠已超越「華盛頓共識」者，上述的辭令無異於自我膨風。無論我新任總統權衡國際或兩岸的比重孰重孰輕，我駐外人員皆責無旁貸，奉勸這些努力在全球各地升起青天白日國旗的外交尖兵，切勿怠忽職守！