點亮台灣未來 你我必須熱情參與

大選劍拔弩張對峙多日，謊言與真相的對抗，理智與濫情的交鋒，沉淪與提升的激戰，今天由選民裁決。這場是非黑白的抉擇攸關國家發展至鉅，無人可置身事外。

台灣民主化卅餘載，此次選舉雖是四年一次的循環，卻是民主價值的試煉。選戰喧囂擾嚷，候選人之間攻訐謾罵火花四濺，房事成為攻防主題，抹黑梗圖四處流竄，儼然淪為人格毀滅戰；兩岸議題難理性客觀討論，動輒推托中共介選，更是荒腔走板至極。當選戰走向媚俗化，公共政策詰辯不足，候選人治理藍圖無由深入分析比較，最令人感到惋惜。

除了總統選舉，立委選舉也攸關政局發展。當前總統有權無責，行政院長有責無權。此次總統當選人得票數恐難過半，未來不論各項法案修訂或部會預算審查，更賴立院支持。為免行政專斷傲慢，選民必得睜大雙眼選出稱職的立委。

近年選舉，政客扒糞嗜血，只問顏色不論是非；網軍悖德失格言行充斥，部分媒體淪為政黨側翼；不少群眾理盲濫情，社會價值嚴重扭曲，俱讓台灣民主蒙塵。理性選民沉默不語，造就無恥政客橫行。選民必須理性判斷，民主才能大步向前。

你我手中的選票是溫柔敦厚的力量，不只左右民主發展，決定國家競爭力，也將影響未來政局。盱衡台灣處境，思索子孫未來，怎能躊躇不前，任令無恥政客葬送福爾摩沙？基於社會公理正義，為了國家永續發展，這場公民實踐，你我必須熱情參與。

法國作家卡繆曾言，騙子能騙多久，終究由傻子決定。台灣正處在十字路口，抱怨不會改變現狀。選民別成騙子眼中的傻子，勇敢站出來投下神聖一票，為台灣的未來點亮光。