結構羈絆非新總統違憲藉口

在新的中華民國總統即將被選出來之際，許多有關台海兩岸及周邊關係的可能變化已被多方分析。這些不只是對他相關執政團隊的挑戰，更會影響到台澎金馬各界未來外部環境的穩定與安全。

雖然有這些變化，但不應忽略了，無論誰當選總統，兩岸關係中都有些不會輕易變動的根本結構性因素。選後這四年中，任何非武力介入的做法都不太可能有巨大的影響。

舉其犖犖大者，這些結構性因素包括了以下三個。

首先，兩岸關係良莠的癥結點仍然是法理之爭、意識形態之爭、生活制度之爭，這不會改變。

對於「中國主權」屬誰的爭執，一九一二年在南京建立的中華民國政府被動消極的既不想承認卻又甩不開，而一九四九年在北京出現的中共政權主動積極的想掌控一切話語權及國際認知，是一個很矛盾卻真實的政治法理現狀。

台海兩岸之所以立足於國際，各自擁有相關主權權利及官式外交（美、日等國稱對台灣係非官方交往），幾乎都是源自於「中國主權」。

中華民國台灣地區的自由民主政治體制，中西合璧愈來愈明顯的意識形態，對上中共主政下的中國大陸「中國特色社會主義」黨國體制，呈現出的是台海兩岸人民在價值觀、生活方式上的差異依舊存在。未來兩岸若不以武力解決持續七十餘年的分裂分治問題，則兩岸關係比的大概就是制度競爭（吸引力）。當兩岸在民主、經濟模式、人權保障等方面愈趨同的時候，兩岸關係就可能愈平穩。

其次，美國是兩岸關係不可迴避的關鍵因素之一，這不會改變。

其實這裡提到的「美國」有很多面向，例如聯邦或地方行政部門及立法部門、政黨與利益團體、企業、媒體、草根群眾組織等等。以其政治菁英為例，真正願以武力介入台海武裝衝突的比例似仍不高，多數人傾向於維持台海和平穩定，由此衍生出兩岸政府與人民的和平解決爭端。

自從美國於一九七九年外交承認中共當局後，歷屆政府均高舉自行定義的「一個中國政策」，且均持續提供中華民國在軍事援助與國際外交上的若干支持。真的該「關切」台海局勢時，美國也沒缺席過，技術性操作史上多有。

除非中共當局有足夠能力拒阻美國於中國大陸沿海之外，而且能承受因台海衝突而導致的經濟倒退，不然美國的角色和影響力將持續存在。持平的說，美國不會離開台海，但也不會貿然介入。

最後，中華民國國際空間受到「鳥籠式」限制，這不會改變。

邦交數已經在民進黨二次執政時，從廿二快速下跌至十三，幅度達百分之四十。若非恢復「金錢外交」或有外國自願與中華民國建交，未來無論在正式邦交、重要的政府間國際組織參與上，恐怕仍舊無法有所進展。

受制於中共當局，理念相近國家能給予的外交協助亦將非常有限。

所以，即將上任的中華民國領導者，是否施展得開？看來很困難。但這些根本結構性因素的羈絆，不應成為他便宜行事或違憲施政的藉口。