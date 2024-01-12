慎選宏觀縝密的踏實團隊

此時正是正副總統與立法委員選舉邁向倒數計時的關鍵時刻。在全球通膨與失業率高漲的年代，從軍公教薪資明顯落後新加坡，凸顯台灣近幾年停滯不前的低薪問題，面對全球競爭激烈的人才爭奪戰，攬才留才顯得捉襟見肘而喪失國際競爭力；因貧富差距擴大，財富分配、社會福利與保險等問題，更需要具有宏觀視野、思維縝密的執政團隊，建立優良體制與推動前瞻政策。如何選賢與能，值得握有神聖選票的你我，把握選前最後時刻的深夜靜思。

回溯自一九四九年國民政府退守台灣，我們這批四、五年級戰後嬰兒潮世代，親眼見證台灣歷經八二三炮戰之後，如何從尹仲容、嚴家淦、孫運璿、李國鼎到趙耀東、李達海等內閣首長，以科學思維，擘畫並成就台灣經濟奇蹟。即使一九七一年我國退出聯合國，一九七二年日本與我國斷交，一九七三年以阿戰爭油價狂飆，台灣的經貿決策仍審慎樂觀，在孫運璿任經濟部長時，我國對外貿易首次出現盈餘，終於迎來「經濟自立」的曙光。當時政府體恤民間疾苦，官員的治國理念是「無私無我，為民興利」。

反觀近幾年，我國重大決策往往未考慮專業意見就拍板定案，例如新冠疫情爆發，南韓政府全力推動新冠病毒快速檢測，我們卻以成立口罩國家隊沾沾自喜；民間疾呼檢測國家隊與疫苗國家隊，新冠疫苗研發卻如牛步；二○二三年八月廿日中國大陸出現當年首例感染禽流感Ｈ５Ｎ６死亡案例，十月廿日再出現第二例死亡，我國至今仍未警覺Ｈ５Ｎ６禽流感病毒的未來可能威脅而盡早啟動新興疫苗備製。防疫工作總要等高層醒悟才開動。民間學者專家再怎麼苦口婆心，政府官員回答卻是：「等選舉完，再談！」把政權在握看得比民眾健康更重要。

二○二四年大選至今，各黨選戰攻防依舊流於口水戰，嚴重偏離國家政策論述！深夜靜思，建議大家在投票前，應理性分析各黨與候選人過往的政策績效，是否有助於改善民眾生活；能否尊重不同意見；未來的前瞻政策是否能提升台灣的國際競爭力？

至於最近沸沸揚揚的高端疫苗，政府理應為民服務，必須取信於民。疫苗採購畢竟攸關國人健康與生命安全，大家最關心的是政府的專業考量為何，以及審查與決策過程的公開透明！凡此種種，任何國家政策都需仰賴專業團隊縝密思考與務實執行。較重要的是簽約前的會議討論為何？那些人是最後的決策者？當時疫情急需時空背景之外還有那些考量重點？

投票「前」，您是否曾慎重考慮未來國家政策首需周延思考的踏實團隊？