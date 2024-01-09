新加坡能，為何台灣不能？

二○二三年過去了，二○二四年在動盪中來臨。展望今年，俄烏戰爭依然持續，以哈衝突方興未艾，胡塞紅海事件事態嚴重，國際間又有四十餘國將舉行總統選舉，包括台灣、印度、俄羅斯、墨西哥及美國等都會選出新的領導人，為世界的局勢增加不少變數。

去年底，任職新加坡總理長達廿餘年的李顯龍公開表示將於今年大選前交棒。從李光耀到李顯龍，新加坡在一九六五年被迫從馬來西亞獨立後，不但沒有成為世界的棄兒，反而發展成為世界最富強的國家，人均生產總值遠勝東南亞同區域國家，也超過原來的宗主國馬來西亞數倍。不論是在高科技產業、金融服務業、基礎工業，甚至觀光、教育等都是區域內的指標，新加坡大學就被評選為亞洲最好的大學，各方各面都不遜於西方先進國家。

很多人把台灣和新加坡相提並論，因為二者都是面積不太大的島嶼國家，也曾在六十至九十年代因為飛躍的經濟而被稱之為亞洲四小龍。甚至有段時間，台灣人對於新加坡還有種莫名的優越感，嗤之為「鼻屎大的國家」。然而這二、三十年下來，新加坡的經濟成長已位列亞洲第一、世界第二，並被知名財經網站Insider Monkey列為「全世界最富裕廿國」之首。為什麼新加坡能，台灣不能？

首先，新加坡政府的清廉舉世聞名，他們從小學教育開始，就灌輸貪腐是一種嚴重犯罪的觀念。學生被教育要明辨是非，要培養社會正義感，貪汙則被視為極其可恥的行為，受到大家唾棄。民眾也勇於舉發貪汙受賄者，使其受到嚴厲的懲罰。正因如此，新加坡被國際透明組織列為二○二二年全球清廉排行第五名，也是亞洲唯一列入前十名的國家。新加坡以其清廉的政府贏得國民的信任、世人的尊敬，也讓更多的外資願意赴星投資及移民。然而在台灣，社會大眾對於貪汙則沒有那麼嚴格要求，但貪汙絕對會阻礙國家的發展與進步，我們應該要深刻檢討，並以此為戒。

再者，新加坡和台灣都是移民社會，境內有多種民族共居，但他們非常強調要團結一致，從建國之初就強調多元文化與種族融合，也透過教育倡導對於其他族群要理解與尊重，不可以任意挑弄種族、宗教之間的糾葛。相對而言台灣其實很單純，除了原住民之外，絕大部分都是來自中國大陸各省人民，但是族群這個議題卻是不時被挑起、擺弄、操控，成為取得政治權力的武器，也讓台灣被撕裂，徒增內耗。

新加坡對外也力求平和，身處在馬來西亞及印尼兩個伊斯蘭教國家之間，它的外交政策一直是「與大家當好朋友」。它與中國大陸有邦交，但與台灣也保持密切的經濟與軍事合作。近年來中美關係日漸緊繃，總理李顯龍就多次公開表示，新加坡與兩國都有深厚情誼，不希望因為美中衝突被迫選邊，做出不合意願的抉擇。當然台、中、美三方的歷史及糾葛和新加坡不同，我們無法完全複製新加坡經驗，但新加坡的「小國外交智慧」值得學習。

二○二四對台灣而言是關鍵性的一年，尤其即將面臨大選，希望選民們要謹慎選出適合的人選。未來不管是那個政黨上台，也都希望能以台灣的前途做理性而完整的思考。台灣曾與新加坡並駕齊驅，甚至被美譽為四小龍之首，證明我們有足夠的潛力，所謂有為者亦若是，盼朝野互勉，也盼國人齊心，共同為我們所摯愛的家園努力。