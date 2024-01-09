領導德不配位 台灣繼續沉淪

筆者向來關注國內的文化教育，執政黨長年以「反中」的意識形態，「去中國」連帶「去中華文化」，不僅在政治上擴大對立與仇恨，也鄙夷中華文化的倫理道德，甚至私德敗壞，而最令我痛心的是，人民對此似也無所謂，形同縱容。

這已是一個病態的「民主」國家。

所謂「中華文化」，不管是先秦以前的諸子百家，還是隋唐以後以儒、釋、道三家為主，包括中醫、琴棋書畫等等，早已是世界文明場域不可或缺的一環，都是幫助我們如何讓身、心、靈融合為一，從「內修」到人與人之間的「處群」，能夠活得更像一個「人」的一套知識文化系統、美學素養而已。

社會放棄了「中華文化」，不僅是放棄了自家的祖產，當我們未來的主人翁面對人生艱難時，他們還能在心中自然湧起一句古人智慧，如「天行健，君子以自強不息」以此自我勉勵嗎？他們在人生低谷時，能以中國獨特的美學中，「行到水窮處，坐看雲起時」，不要去自殺或殺人嗎？當他們在世界舞台面對歐美人的同業時，他們在工作專業之外，能有高度、深度與對方做豐富的文化對話、交到真正的朋友嗎？

在鄉愿文化教育生態下，這個政治人物說「人家不想聽，你就不要說嘛」，那個政治人物說「道德是封建威權時代的產物」；「這都是什麼時代了，還在談道德？」集體的昏昏無明領導，怎能期待會有昭昭清明的治理？結果以盲導盲，上下其手，無慚無愧，就多活在自欺欺人的矯偽虛假日子裡。

就在這鄉愿的政治文化生態熏染下，學校孩子不喜歡約束，教育當局就設法把「生活倫理」拿掉；學子不喜歡壓力，主政者就把壓力拿掉，不斷地鬆綁、不斷地解放，以姑息為愛，一味地討好無知的學子和對教育一知半解的家長。

所謂道德，只是「個人內在心甘情願的自我節制」，有道德始成世界，它正是人類與禽獸動物拉開距離的一點幾微分別而已。

民主政治中的「自由」，其實涵蓋了責任與義務，其中有自律、他律，而「君子之德風，小人之德草」，但是我們目前的政治人物，有幾個人堪作人民典範？

論文抄襲不到最後關頭就是不承認、卡住台大遴選出來的新校長管中閔，硬拖一年多就是不讓他上任、還有許多官員生活淫亂不堪等，不像昔日內閣只要私德有一點問題就立刻辭職下台，現在卻是恬不知恥，官官相護，請問這是什麼社會教育？而我們這些孩子看在眼裡學到的是什麼？

中國儒家人格教育「致中和，天地位，萬物育」的中道靈智，看似抽象，其實這與每個人的家庭關係、職場倫理、工作精神，甚至行路正義，無不在在相關，民主、自由正需要這些做我們的靈魂主軸，才能真正挺立，而不是人欲橫流、暴力四竄。

「人心失去就，中人可橫行」。標榜「選賢舉能」的台灣民主，多年來充滿「德不配位，能不稱職」的末世亂象，台灣到底是繼續被沉淪，以至萬劫不復，抑或被自己救贖？成也台灣人，敗也台灣人。

這次的大選，也許就是台灣人自我救贖的最後一次機會了。