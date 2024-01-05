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擦亮眼 勿選放生人民的司機

聯合報／ 程裕民／工程顧問公司工程師（高雄市）
社運、勞工團體上月在自由廣場舉行秋鬥記者會，主題為「終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」。記者曾學仁／攝影
社運、勞工團體上月在自由廣場舉行秋鬥記者會，主題為「終結綠色恐怖—反惡政、反貪腐、要和平」。記者曾學仁／攝影

聯合報報導，民進黨政府執政近八年，社運、環保、媒體、民眾抗爭呈現被政府壓制、遭網軍出征的困境，對施政的無奈和憤怒可以「狗吠火車」形容。

現今駕駛火車的執政團隊不惜雙標，不認犯錯；本該是乘客的人民被放生，只在意優先載運黨友和利益。莫怪約六成人民期待能換掉執政者。

侯友宜、柯文哲兩位候選人，從政態度勝過當朝。只是照目前三腳督的局面，兩人若都落選，將失去導正台灣政治的機會。即使藍白贏得國會多數，仍可能是賴蕭行政團隊不放在眼中的民意。八年來在野與社會團體的經驗告訴藍白兩黨有志之士：不在火車上，狗吠火車對台灣政治或前途是毫無用處的。

離大選日不到十天，支持在野政黨的選民們該想想，投票日當天是要集中力量贏回火車的控制權？還是要被民進黨勝選者繼續視作無用的犬類？

民進黨 網軍 投票 社運

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