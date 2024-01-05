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選舉有輸贏 年輕人別輸掉未來

聯合報／ 王祥齡／東吳大學中文系兼任副教授（台北市）
2024大選，中間、年輕選民被視為決勝關鍵。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片
2024大選，中間、年輕選民被視為決勝關鍵。（示意圖） 圖／聯合報系資料照片

那年，因家母年邁請了北越家事移工「阿和」照顧。在我們全家五位全天候的耳濡目染下，不到半年已能每天背誦一首唐詩，並榮獲台北市最佳外勞獎。越南駐中華民國代表親自到寒舍頒贈獎牌，並邀請我們及阿和參加越南國慶日酒會。其尊翁將他們全家六個孩子取名：越南愛好和平。阿和排行第五，所以取名鄧氏和。

阿和人美、嘴甜、愛學習，又有一顆善良的心，社區鄰居無人不曉，甚至那年高雄外籍移工暴動，勞委會還派人到寒舍拍攝宣傳影片；她休假回越南時，越南中央電視台還到她家採訪，為國增光。

有天阿和談及當年北越的越共好厲害，「打敗了世界第一強國美國」，得意之情溢於言表。我回說確實越共好厲害，但「你們贏了，其實你們輸了」。阿和不解地問道，怎麼說？我說就是因為你們越共贏了，妳才會到台北來當移工。其實她一來我們家時，我們都說她是來遊學的，完全把她視為家中一員。

幾年後，我到山東大學參加在臨沂舉辦的「荀子國際學術研討會」發表論文，期間遇到大陸清華大學歷史研究所一教授，餐敘時他發表高論，言及毛澤東用兵如神，不到兩年半就將老蔣部隊打得逃到台灣。我回：「我們輸了，但我們贏了。你們贏了，但你們卻窮了五十年；台灣富了，台商到大陸投資，幫你們也富起來了！」

如今亦如是，選舉有輸有贏。倘若年輕族群選票投給不該投的候選人，雖然「很爽」、卻讓那不講信用的贏了，中華民國台灣未來將面臨前所未有的道德與經濟面的崩潰，輸的是年輕人的未來。聰明的人熟讀歷史的教訓，愚笨的人恥笑歷史的真實，瞎蠢的人享受歷史的重現。年輕人的未來，掌握在你們智慧的抉擇！

越南 移工

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