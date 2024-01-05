政客後語否定前語 真相在哪？

聯合報載「查緝介選、鎖定新住民」，因各界批評此舉對新住民歧視，公部門迅即改稱「在地協力」。公部門改稱名詞，抑或候選人改口；實質上，「語言的力量」已在民眾心中植根，可說改口亦難忘。

日前柯文哲嘲諷賴清德，說賴不敢再講「務實台獨工作者」，而改口說「務實工作者」，別以為他沒注意到，有氣魄就講到底。

為什麼說改口也無益？日籍作家永松茂久的研究認為，先有語言，意念接踵而至；意念化成語言，意念才有力量。他認為，這是語言的力量。

解析永松茂久的話，或可有如此理解，就是：嘴巴講久了務實的台獨工作者，講者已在意念上深耕，即便改口缺二字，只稱務實工作者，但意念已根植，故改口又有何益？對傾聽者的認知而言，會認為一個人對重要的意念改口，則此人的言行一致程度，叫人存疑。不過，最讓全民關心的是，政治人物改口的背後真相，是否意圖粉飾台灣未來與戰爭連結的黏著度呢？

法國諺語說「真相深藏井底，而謊言滿街跑」。且看看台灣高端疫苗的真相在哪裡？

聯合報另報導「高端合約疑雲延燒」，意謂真相仍在井底。政府是高端疫苗唯一買家，買疫苗的錢是民脂民膏，公部門早先卻說買賣合約要封存卅年，亦即當前不會公開。但值此大選之際，輿論高喊合約解密。於是，公部門改口了，閣揆說，要與高端談談是否同意提早公布合約內容。賴清德也表示贊同公開合約。

即便公部門改口，以及賴清德有上述表態，但高端疑雲仍未稍解。因為，「真相井底」的語言力量，讓很多民眾仍未走出疑雲的陰霾。

腦神經與醫學家們研究已驗證：人類的語言經由大腦神經系統的「過濾網ＲＡＳ」，篩選出需要的資訊，記錄在腦中，並出現在顯意識上。如此科學驗證結果，旨在說明語言的力量是經由腦神經篩選產生。在實際世界的情境中，包括政治人物在內的各階層人士，如果任性地改口，抑或試圖用後語否定前語，均難產出令人信服的功效。