明確親師職權 嚴懲幕後黑手

新北市國中生割頸案震驚社會大眾，學校安全成為社會關注的焦點。昨天行政院政務委員林萬億召集相關部會及六都社會局討論校安問題，結論有七大重點，其中只有一項是協助強化「非行學生」家庭親職功能，其他六點皆偏向修正教育部行政命令「教師輔導與管教學生辦法」，及增加學校專輔教師人力、強化學校管教權；但社工界咸認為修正學校管教權只是治標，治本之計乃是強化親職教育功能。

並且，校園殺人事件顯現的並非單一問題，而是與近年來新興黑幫組織鎖定涉世未深的年輕人，大肆吸收中輟生、未成年少年加入有關。如去年四月新北市土城區，十七歲劉姓少年在上午九點光天化日手持改造衝鋒槍掃射當舖五十一槍，然後淡定前往派出所投案，其目無法紀可見一斑；另外，從黑幫紅白場面上愈來愈多的青澀黑衣青少年臉孔，就可以感受問題的嚴重；甚至詐騙案件中被逮獲的車手也有愈來愈多青少年，反映的是詐騙集團刻意鑽法律漏洞，找刑責較低的青少年加入。因此，筆者建議法務部應同步修正少年事件處理法，檢討違法少年及幕後黑手的刑責，才能遏止青少年犯罪及校園暴力事件。

除修法治標之計外，青少年問題根源於家庭，顯現於學校，惡化於社會。學校與家庭各有其責任，學校端提供縮小版的社會運作，群體規範與學科的教學，是學生必須學習並承擔的責任；家庭則需成為孩子精神與資源的後盾，給予孩子穩定的生活，建立規範，承接情緒；家庭功能若正常，何來青少年問題？因此，當家長應有所為而不為，如何立法讓家長承擔其應負的責任，才是愛護孩子的作法。

學生的成長階段雖受社會風氣影響，但無可諱言大部分仍與家庭及學校有關，亦即父母與教師影響學生最大。親職教育常提「親師合作，孩子會更好」，因此學校與家庭合作才能根本防範校園暴力事件。

往者已矣，來者可追。筆者誠摯建議教育部早日修正現行教師輔導管教辦法，甚至升格為法律案，明確界定學校管教權及家長親職權的分際，讓學校及家長有所本；另外，法務部亟需修正少年事件處理法，適度調整違法青少年的刑責，才能杜絕校園暴力事件再發生。