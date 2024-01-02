賴清德口中的「功德」變長照常態 終結奴役居服員的政府

昨日副總統候選人辯論會，民進黨候選人大言不慚地說著長照福利增加，事實上是許多居服員在案家間奔波，沒有交通加給，假日加給卻減少；更有居服機構人員在不申報支付費用的狀況下協助代班，以避免被記點處分，這就是賴總統候選人口中的「功德」，在長照業已經成常態。「未來民進黨持續執政，長照經費會再增加」，但錢到哪裡去了？長照已不再是專業的服務業，而是廉價的「功德」行業；若民進黨繼續執政，長照專業人力將會快速流失，未來只能靠同情與憐憫心來支撐。

衛福部一再宣稱依靠稅收的長照基金足夠，蔡總統在台灣社會福利總盟餐會上也豪氣地說「民進黨繼續執政，長照預算超過一千億很快就會達成」，但事實是衛福部一再縮減照顧困難與家庭照顧功能微弱個案的晚間、假日、夜間服務等加給（ＡＡ碼），許多居服員不願照顧失智症、精神疾病、臥床等困難個案，更不願在假日或夜間服務。民進黨政府總是說「長照服務人員只是替代人力，希望家人能負起部分照顧責任」，其實就是要長照家庭的家人放棄工作或犧牲假日休息時間來照顧個案，也希望居服員冒著被打和受傷的風險照顧困難個案，並犧牲假日或夜間來照顧個案，這也就是賴總統候選人心目中的「做功德」。

依「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，居家服務員督導是長照服務人員之一，但在衛福部的「長期照顧服務申請及給付辦法」中每項服務都有價格，如同健保價格般，專業被定為「功德價」，用政府預算補助民眾，民眾無感，但長照人員很有感，而且唯獨身為居服掌舵手的居服督導工作不給付費用。須知居服督導要解決案家與居服員任何疑難雜症，工作繁重卻無任何費用收入來支撐其薪資；有些機構只能壓榨居服督導，不只低薪，還將其當業務員拚命去開發個案，失去其應有之管理、監督、教育、輔導等功能。在現行長照制度規畫下，居服督導是要依靠居服員提供服務才有收入，造成居服員認為居服督導無生產力而瞧不起。

有多少家庭缺乏照顧，但現行居服人力仍不足。居服員請假或人力不足的時段，有些居服督導與居服主任或其他人員就必須去代班服務，避免被申訴而被記點，但這些代班都是不合法的。居服機構只能「做功德」而不申報費用，卻可能也會被記點。須知「長期照顧特約管理辦法」是衛福部的尚方寶劍，要求地方政府記點，給予長照機構停派案、歇業、停業處分，在沒有標準之下，被記點的狀況千奇百怪，造成寒蟬效應。

居服員的收入愈來愈少，人力自然流失，民進黨只能擴大外籍看護申請，欺瞞外國人來「做功德」，這也是民進黨政府不願將外籍看護納入長照人力的「功德」。