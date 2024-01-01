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里長遊陸 檢察官竟究責意向犯
聯合報去年十二月卅日報導「檢察機關近期大陣仗偵辦赴大陸旅遊接受招待案，遭質疑以往國人赴陸接受部分招待，為何里長不能？最高檢察署指出，此次選舉有村里長赴陸接受招待，與選舉時間接近，是有目的性資助，並對選舉『意向』做指示，對選舉會產生實質影響，明顯違法。」
從上述新聞反面解釋可知，如單純接受招待，而無指示意向，即無違法。換言之，檢察機關究責處在於「意向」。
綜觀刑法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法，都沒有以「意向」為處罰之客體。再者，如何證明大陸涉台人士如對台灣人投票「意向」有指示，就會對選舉產生實質影響？如何證明因果關係？
所謂「意向」，應屬思想範疇。比較刑法第一百條，內亂罪處罰行為犯，包括著手（強暴或脅迫）和預備，而第一○一條則處罰陰謀犯。但這次檢察機關究責層次提升到思想部分，即「意向」，這種情況令人不寒而慄。
檢察機關上述作為另有可議之處，即違反罪刑法定原則，擅自創造「意向」名目，且為究責客體，實屬大開眼界。
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