不懂台灣史 賴副搞台獨

總統候選人辯論會，民進黨賴清德對於中華民國與中華民國憲法「災難性」的表述，無疑已是他在全台選民面前自證台獨的一番表白。

但無論賴清德想掏空中華民國憲法，將台獨寄生其內，還是想另立「台灣共和國」，要當個台獨工作者，至少得要先熟悉台灣史吧？

辯論會媒體提問，賴清德回答道：「如果拿民國卅五年所制定的憲法來看的話，其實你會失望的」。很清楚的，他想把中華民國憲法本文與增修條文切割開來，不想認在中國大陸所制定的憲法本文。

類似想法在獨派中並不少見，例如台灣基進黨前立委陳柏惟曾在二○二○年一場修憲論壇上說「中華民國憲法創立時，台灣人的參與人數為零」。言下之意，即憲法是「中國人」制定的，與「台灣人」無關，此邏輯與賴清德如出一轍。

問題是，台灣在一九四五年即復歸當時由中華民國政府所代表的中國。一九四六年十月台灣省即舉行了制憲國民大會代表選舉，台灣省代表名額十八名，扣除僑選代表郭耀廷，其他十七名採間接選舉選出，先由各縣市參議會及職業團體預選，再由省參議會決選。

總共有一五八名台灣人投入選舉，該年十月卅一日選出十七名代表：顏欽賢（台北縣）、黃國書（新竹縣）、林連宗（台中縣）、李萬居（台南縣）、林壁輝（高雄縣）、張七郎（花蓮縣）、鄭品聰（台東縣）、高恭（澎湖縣）、連震東（台北市）、謝娥（婦女代表）、南志信（高山族代表）、洪火煉（農會代表）、劉明朝（漁業代表）、吳國信（工會代表）、簡文發（鐵路工會代表）、陳啟清（商會代表）、紀秋水（航業代表）。

台灣省制憲國大代表於十一月五日在台北市集合，七日赴上海再轉到南京報到，參加十一月十五日開幕的國民大會，十二月廿五日通過中華民國憲法，一九四七年元旦公布，十二月廿五日正式施行。

上述史實說明，中華民國固有疆域不只包含台灣，中華民國憲法還有台灣人選出來的代表參與制定。賴清德基於其「台灣人」立場，對於憲法本文「失望」之說，可說是百分之百的假訊息，是台獨為了欺騙人民而刻意避談的台灣史。

美國憲法於一七八七年批准，美國人有只認後來的修正案，卻對本文「失望」的嗎？

一位要挑戰總統大位，卻老謀深算想靠著曲解中華民國憲法，試圖把「中華民國」等同於「台獨」的候選人，他的憲法觀以及台灣史都不及格，令人傻眼。這樣的政治人物要搞台獨，豈不是「賴皮」嗎？