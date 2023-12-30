好好說話 粗話絕非弱者武器

好好說話，說容易做困難，有道說者無意聽者有心，在不經意下我們都可能說出傷人的話而不知，更遑論故意以粗暴言語或髒話刺激對方以洩憤，則是傷人更重。

牙牙學語的孩子，學父母講話，父母說國語他就說國語，父母說英語他就說英語；教者言詞文雅孩子也能口吐蓮花，若孩子暴粗口講髒話，也是模仿大人的。古人云「禍從口出」，一切惹禍都是出於口中的話；聖經上說，舌頭是百體中最小，卻能說大話，又說：「最小的火能點著最大的樹林，舌頭就是火。」可見，若是勒不住自己的舌頭，可能會帶來大災禍。

日前媒體披露，彰化地方法院法官陳德池為五件妨害公務案聲請釋憲，他認為「粗話是弱者的武器」，只有「假消息」才會妨害公務，因此侮辱公務員罪是侵害被告者的言論自由。又如楊蕙如養網軍帶假風向指控並辱罵外交部駐大阪辦事處蘇啟誠，致蘇「不想受到羞辱」以死明志，楊蕙如及其同夥依侮辱公務員執行之職務罪判刑，然而楊卻以侮辱公務員罪是違反平等、言論自由、比例等理由，聲請法規範審查。聲請的律師也以公權力運作並不會因「侮辱」而受到影響，另一律師也說，罵公務員「米蟲」，米也不會消失，有必要處罰嗎？以上一干人有法官、律師及犯罪人，個個力護言語施暴者的言論自由，卻對無辜受辱者絲毫無感，令人錯愕。

法律是維護社會公平正義的最後防線，維持社會秩序，保障個人安全，懲罰犯罪行為，為社會提供基本規則框架，上述若干人卻助長施暴有理的氣燄，教人不寒而慄。

言語無刀無劍，卻有眾口鑠金、含沙射影、流言蜚語、積非成是、口誅筆伐等一串成語，無不描述言語傷人甚且足以致死。民法中有保護人格權，刑法中有公然侮辱罪，都是為保障個人名譽不受他人任意侵害。人民的名譽權重要，公務員的名譽權同樣重要，公務員肩負職責執行公務更應受尊重，即使受辱也不敢中斷執行公務，但不能因此被指公權力運作並未因「侮辱」受影響而反過來高舉「辱罵無罪論」，謬論歪扭莫此為甚。

「生死在舌頭的權下」，上帝創造人類有說話的能力，且賦與能力與權柄。有人做過實驗，每天讚美一棵盆栽漂亮，它就愈發茁壯，責罵另一棵盆栽不長進不漂亮，不久它就枯萎。可見，話語的力量連植物都敏銳有感，何況是有血有肉、有情感、有榮辱的人類。說話都反映我們的內心，包括動機目的及對他人的想法，善人從心裡發出的是善，惡人從心裡發出是惡，因為心裡所充滿的口裡就說出來。英國作家吉卜林曾說「言語是人類所使用的最有效果的藥方」，說話猶如双面刃，一句話說得合宜，悅耳憾動人心，若用惡毒的話嘲笑辱罵他人，不僅毀滅他人也必引火自焚。

好好說話確實不易，說話既帶有力量，更應謹慎的好好說話，若想改變社會風氣，先改變人心，要改變人心，應從小學習好好說話，培養孩子好品德，自然可以口吐蓮花。粗話絕非弱者的武器，辱罵他人更非言論自由，受辱罵者不應承受如此人格的傷害，呼籲司法院院長兼憲法法庭審判長許宗力不要放棄最後底線。