這幾天發生了轟動全台的國中生割頸案。對同時身為國中老師以及母親的我而言，這是我多麼不想聽到的悲劇。

加害者來自於單親家庭，因此有人會認為，就是因家庭功能不全才導致這樣的慘案。幾年前，我輔導過一位來自於單親家庭的「大姐大」。當時我問她為何要霸凌同學時，到現在都還記得她理直氣壯地說，因為她來自單親家庭，所以就要使壞。我愣了一下，原來使壞還有這樣的「藉口」。於是，我笑了。我告訴她我表妹也來自單親家庭，但她現在和我一樣是老師。我先生也是來自於單親家庭，他不僅考上了高中第一志願，現在更有不錯的工作。

所以，出身單親家庭不是原罪，只在於個人想要如何選擇自己的未來。我不否認生長在單親家庭的孩子們，在他們的成長過程中必定會遇到雙親家庭的孩子們無法體會到的困境。可是這身分並非是孩子們使壞以及家長逃避自己責任的藉口。如果再認為來自於單親家庭是原罪，如此一來，對那些同樣是來自於單親家庭卻積極向上的孩子們不但不公平，更是殘酷的抹黑。