108課綱的英文力隱憂

由於北一女國文教師指責一○八課綱刪減文言文的篇幅，意外引發禮義廉恥威權與民主的論戰。之前，台大電資學院院長針對該課綱，造成大一新生數理能力下降表示擔憂，亦隨即有某教育團體出面表示，中學數理僅調整必選修學分數，未減少總學分數，應考慮的是疫情與遠距教學的影響。然而，筆者認為該課綱也弱化了學生的英文能力。

筆者今年所教新生的英文程度普遍不佳，甚至有不到國中生應該有的程度，原以為是個案班級，但在與校內同仁及校外同僚言談後發現，本屆學生英文程度不佳是一普遍現象。問題是，我國從小學開始教授英語已行之多年，學生的英語程度理應有一定的水準，事實卻不然。

首先，高教英文出問題來自於基礎教育的鬆動，最終反映在職場能力上。但李遠哲時代的教改方針，至今仍影響著台灣的教育政策，所以應該檢討當時教改錯誤的方向，例如在國小提供多種母語選修、提倡建構式數學、職校設立普通科及廣設大學等皆為人詬病，如今問題一一浮現。

其次，現在除了升大學沒有壓力外，中小學的課業和補習壓力不減反增，成績卻不見提升，因為中小學受教者趨於兩極化，從私立雙語學校日增即可知道答案。教改標榜的快樂學習，在幼稚園及國小低年級是可行的，但隨著學習的深度與廣度增加，其時間及專注程度亦須增加。唯有在解出一道難題，或激發出新的思維時，快樂才會伴隨滿足感而生，所以「快樂學習」是一假議題。

再者，現行的多元入學，原本是希望不要埋沒在某一領域有專才的學生，並讓學生有再次選擇、多元學習的機會，現在卻成為某些有心者進入名校的方法，更嚴重的是讓無任何相關知識基礎的高中生，可以進入科技大學院系就讀。

例如，筆者服務的學校屬於高教的中上段，近年來，深感學生英語程度每況愈下。問學生為何要念英語系？主要理由是：應家長要求、想重新學習、被分發來的、可能好就業…等理由，不一而足，使得上課的困難度倍增。

日前筆者與北部幾所學校的教師討論跨校合作事宜，發現大家的共識是學生的英語能力有待加強，並有部分教師表示，寧願接行政職也不願教課。甚至有位教師表示，由於學生程度的關係，使得該系無法再接需要使用英文的產學合作案，直接影響的是該校與產業連結的關係。

教育是百年大計，國之根本。政府計畫二○三○年實施雙語國家政策，以提升國家競爭力，與世界無縫接軌；但當大學生的能力與學歷不符，現在的雙語政策結果恐淪為上有政策、下有對策。讀聖賢書不一定能培養出高尚的品格，但英文基礎不扎實，成果絕對不甜。