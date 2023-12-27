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用中文教英文的時代過去了

聯合報／ 陳超明／致理科大講座教授（台北市）

近日少數教師團體強調雙語教育會「毀掉」國家教育根本，不知其邏輯怎麼來的？台灣絕大部分的雙語教育從國小推到國中，少數高中及大學進行以英語教授學科。

在國中小，大都以體育、音樂、美術、生活的藝能科目為主，國文、數學、自然、社會科學全部都以中文上課，如何危害基本學力呢？體育課以英語授課，跟著老師動作，大聲說出身體部位、動作及數字，有何不可？打籃球，依照老師動作，學會傳球及運球，也就學會簡單的口語英文，有什麼難的？

一些老師及教授宣稱英文課用英語教有問題，一是造成雙峰現象、二是教文法不能用英文，否則學生聽不懂。這是倒因為果，誤導英語學習。

台灣英語的雙峰現象，正是學校的英文課無法滿足經濟優勢家長的需求，很多只能到外面補習或寒暑假送出國。我常常進入國中小、高中教室進行觀課，彷彿走入時光隧道，不少老師九成以上時間以中文來解釋單字、文法、閱讀等，學生除了repeat after me之外，幾乎沒有聽英語、說英語的機會。老師要求學生背單字、記文法，我們孩子耳朵裡盡是文法術語，搞得很多人對於英語學習興趣缺缺。雙峰現象，其實是學校的英語教學出了問題。

桃竹苗與高雄不少偏遠學校，老師以英語上英文課，學生聽得懂也會說，學習英語興致高，沒有補習但英文照樣好，也得過不少獎。由於上課大量練習口語及閱讀，反而沒有雙峰問題。

單字一定強記強背嗎？好好把字母拼讀（所謂自然發音）學會，看到字就會念、會念就會拼；透過聲音學單字，耳朵、嘴巴、眼睛一起來，再開口把單字造個句子，單字就會進入腦子中！需要中文嗎？

難道不用術語就無法教文法？不管是用中文或英文，學生搞清楚了嗎？會用在口語和書寫上嗎？看看歐美國家如何教文法：給學生廿個例句，先用口語練習，然後寫出來，透過歸納的方式自然體會文法規則，無須透過文法術語來說明。透過大量練習及使用就會上手，何需背術語再來轉換？

教文法需要用中文，完全是教學法錯誤以及對文法的誤解。文法不是用來學習的，而是用來輔助的。學英文不是學文法，而是學習如何使用、如何開口。我們的英文老師如果還是用過去四十年以來的文法術語或語言學知識，以中文教英文，我們學生一輩子都不會說英語！何況，現在從國中會考、大學入學考試到國家考試，任何英文科試題都是以閱讀理解為主，哪來的中文文法術語？把文法、句法、單字納入文章中，大量朗讀及師生英語互動，才是外語學習的主軸。

我們需要的是語言教學方法的改變，以學習者為中心，透過「做中學、歸納法、大量閱讀」，讓語言進入學生腦中，沉浸式學會使用單字、語法及理解能力。

用中文教英文的時代已經過去了！多少人這樣學了十幾年英語，連一分鐘自我介紹都說不出口，我們的英文教育目的是什麼？教出會背幾千個單字及複雜文法規則的學生，可是連簡單問候及介紹自己的能力都沒有？用目標語（英文）教目標語（英文），才是英語教育王道！好好強化老師的英語教學能力，用學生聽得懂的英語教學生開口、閱讀、寫作，才是廿一世紀的英語教學新典範。

英語 英文科 語言

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