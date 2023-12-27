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賴愛礦工？為何剝削現在勞工
賴清德因老家是否為違建數度飆淚，其支持者也紛紛細數舊時礦工的困境，彷彿批判賴清德老家是違建，就是不顧礦工生活困苦和遭剝削的歷史，也就是看不起礦工；也彷彿只要賴老家不被拆，就是還了廣大礦工公道，忘記過去卅年，其實民進黨執政時間超過一半，卻沒有為礦工歷史保存和權益維護努力，實在荒謬。
如果礦工過去困苦的生活，真的有在賴清德心中留下印記，那他就不應該在執政中殘害弱勢、修惡勞基法。賴清德擔任行政院長時，拋棄執政黨自己所推動的一例一休，結合財團大力推動勞基法修惡，強勢通過後，還得意的告訴大家，現在天氣已經轉晴，諷刺眾多勞工冒雨在立法院外守夜抗爭，這就是賴清德對待勞工的方式。
更不要說，因為民進黨全面執政時砍掉七天假，又再進行工時鬆綁，所以在今年十月的統計，台灣工時排名仍是全球第六高，可是賴清德對於高工時、低工資的惡劣勞動環境置若罔聞，讓人不禁想起過去他面對照服員低薪，主張這是做善事的「功德論」，這就是賴清德在上位時主張的勞工政策。
最近勞工團體批評賴清德「傲慢」，真的是很多基層共同的感覺。因為他真心覺得自己很了不起，所以他的老家有重要的歷史意義；南鐵沿線的居民，為了國家建設房子就該被拆掉，儘管不是違建。請勞工朋友看清楚，賴清德心中重視的根本不是礦工，而是自己，否則他不會到現在對於勞保年金、勞退新制和舊制的各種勞團改革建議，都避而不談。賴清德根本不認為勞工退休制度應該進步，證明他根本沒從過去礦工的歷史中，學習到應該照顧勞工，他的眼淚只是為了自己。
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