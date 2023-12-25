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國家養 就不能餓孩子

聯合報／ 洪福財／北教大教育經營與管理系教授（新北市）
面對嚴峻的少子女化現象，「零至六歲國家養」已從共識政見轉化為政策。圖為幼童在親子館遊玩。圖／聯合報系資料照片
面對嚴峻的少子女化現象，「零至六歲國家養」已從共識政見轉化為政策。圖為幼童在親子館遊玩。圖／聯合報系資料照片

面對嚴峻的少子女化現象，「零至六歲國家養」已從共識政見轉化為政策。幼兒園肩負二至六歲幼兒教養的重責，近年教保服務人員的高流動率令人看得膽戰心驚，甚至大學幼教／幼保相關科系畢業生不願投入幼教職場的比例漸增；而今連廚工也難覓，公私立皆然，幼兒園有米卻難覓得巧婦，讓教保環境更添困境，廚工難覓背後的結構性問題應予正視。

幼兒園多為全日，每日提供一食兩點（中餐與上下午點心），為顧及飲食安全與營養均衡，餐飲管理不僅列為幼兒園評鑑的重要指標，餐點自製比率也是評價餐飲管理的重要面向，許多幼兒園公布每月餐點表時也同時公布餐點自製率便可見一斑。以公幼為例（多數為國小附設），九十人（三班）以下規模配置廚工一名，目前三班以下規模的公幼占相對多數，故一名廚工便包辦幼兒園每日的食材採買、備料、烹煮、餐具洗滌、廚房衛生管理等工作；在許多小規模或人員編制緊縮的學校，廚工還要協助幼兒園教室清潔、廁所打掃、甚至是公共環境的整潔維護等作業。

筆者曾在許多縣市進行幼兒園訪視時，每每看見廚工在園內來回忙碌穿梭，但許多學校的廚房環境不佳，甚至未能提供廚工適當的休息空間；訪談廚工時也多見五十肩、腰傷駝背等職業傷害，許多廚工更因代理人難覓而無法休假，甚至得抱病上班，都可見廚工工作條件亟待改善。

自行政院實施員額精簡政策之後，現有廚工多以約聘僱方式進用。依據教育部公布的「廚工人員薪資支給基準表」，廚工人員月薪自二六九六二元至三二一一二元的範圍內分成三級，具丙級以上中餐烹調士證照者才有機會獲得相對較高的薪給。另以台北市為例，公幼契約進用廚工薪資總額自三○一○○元至三五七七○元分成十一級別，每工作滿一年晉薪一級約五百元，對照教育部所定之薪資規範則已相對較優。但以前述低薪對照繁雜的工作條件，便不難理解廚工難覓的窘境。

廚工是攸關幼兒園教保品質的重要人力，改善公幼廚工的工作待遇與相關條件實刻不容緩，亟待政府與各總統候選人共同關注並積極改善之。以下提出幾點建議：

一、教育部與各級政府應盡速修訂並調整公幼廚工人員薪資支給基準。

二、提供證照津貼以鼓勵廚工獲得丙級以上中餐烹調士證照，以提升餐管品質。

三、提供廚工每年健康檢查經費補助，以維護廚工與師生飲食安全。

四、公幼廚房與廚工休息環境應列入幼兒園評鑑重點項目。

五、各縣市應協助建立廚工人員人才庫，協助各校進用廚工代理人員。

幼兒園 公幼

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