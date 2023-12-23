飛安隱憂 應有風險管理機制

機師工會指控長榮航空苛扣成本及人力嚴重流失導致安全事故頻傳，昨天長榮航空機師開始罷工投票，預計明年一月五日開票。

日前長榮航空才公告，為有效提升市場競爭力，及二○二六年A350-1000引進後要維持長程廣體機隊客艙產品一致性，將安排十四架機齡十年內的波音777-300ER型客機於二○二六年開始進行全艙座椅及娛樂系統的改艙作業，客艙環境將同步升級，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數，總金額約三點五四億美元。但當天長榮航一架波音777航機從舊金山準備返台，由舊金山機場地勤代理公司以拖車進行後推作業時，右翼尖和達美航空一架波音737飛機垂直尾翼發生擦撞，嚴重影響機上三百多名旅客的權益及營運調度。

這事件凸顯長榮航空今年問題不斷的困境，更嚴重的是近日機師工會長榮分會不滿薪資與外籍機師問題，除赴交通部陳情，還在昨天舉行罷工投票，並不排除在過年時突襲式罷工。長榮航空也火速回應，但雙方皆無溝通協調之意。

機師工會再指控：公司未提包括機師調薪之員工薪資待遇解決方案、招收沒有執照甚至提供假學歷的外籍機師、為了多載貨物不惜技術性延誤航班、飛行組員的睡眠不足問題、飛安與服務品質下降問題等。長榮航空立刻反駁，強調工會說的不是事實，對捍衛飛安絕不妥協，也以全世界服務最佳的航空公司之一為目標，呼籲機師工會即刻停止以不實言論抹黑公司的不當行為。雙方持續隔空交火互不退讓，機師工會更嚴重批評若資方繼續以此態度經營，恐離下次事故不遠。

此次機師工會與長榮航空的爭論，已衝擊航空股價，消費者已開始擔憂搭乘長榮航空的權益受損問題。但更重要的是，長榮航空今年度已有七起重大飛安及地安事故，應深入探討事故原因，由於本國機師質疑外籍機師的資格與能力，一起執勤時是否能在前艙通力合作執行業務，也對旅客造成潛在安全風險。

建議民航局應基於飛安不能打折及注重民眾權益的原則，啟動風險管理機制並對外說明後續處理情形。首先應要求長榮航空針對機師工會所指，今年三月連續四起美東航班將大量旅客行李留置出發地、今年九月美東航班共約三百位旅客行李全滯留只為載運貨物、今年五月六日地勤主管讓一名外籍機師重複數次酒測直至檢測值為零後執行勤務等相關問題，進行評估分析及檢討營運模式，並研擬具體因應對策。如多起地安事件皆因當地地勤公司作業人員疏失所造成，長榮航空應考量更換地勤作業公司；如本國機師對於外籍機師有所質疑，在前艙正副機師與長程航班的第三位機師的組合排班，亦應有風險控管機制。

建議交通部甚至行政院，應預見長榮航空的飛航安全潛在負面影響與如春節罷工影響消費者權益的重大風險，積極介入協調長榮航空與跟機師工會的溝通，促進雙方對話，尋找更大的共識，並盡快找到解決方案，才能夠確保飛安和旅客的權益。