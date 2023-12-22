聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德的淚 恐哭倒綠營
姜育恆有一首歌曲開頭是這樣的：「為什麼要傷悲？為什麼要流淚？」這幾天賴清德哭了幾次，原來是在哭自己的違建。「違建」顧名思義就是「違法建築」，所以不管是「既存違建」還是「新蓋違建」，就是不合法。
萬里區有些違建以往確實是礦工住宅，承載許多礦工及其後代的回憶。但時光荏苒，這些後代早已不是礦工，以賴副為例，早已飛黃騰達，哭只是求同情、求選票，畢竟在他選總統前，可曾為礦工及其子孫流過一滴淚？
賴清德流淚也許是像「魯冰花」中「夜夜想起媽媽的話」而掉淚，但綠營名嘴又是為誰哭泣？綠色名嘴何曾為了柯媽媽或黃國昌的違建哭泣？說都是說別人，哭都是哭自己，「一樣違建，兩套標準」，在台灣不但違建能成為打卡景點，就連名嘴側翼都能成為奇景。
「不以物喜，不以己悲」是知識分子的風骨，但賴清德面對困難問題時，除一再打馬虎眼外，就是「哭泣」，這當然不是應有態度。
二○○○年的興票案、二○一二年的宇昌案與蘇嘉全農舍案、二○一六年的王如玄軍宅案，都是因爭議未在第一時間說清楚及面對而導致敗選。
歷史上常揶揄三國時劉備的江山是「哭」來的，但畢竟賴清德不是劉備，如果說孟姜女是哭倒萬里長城，而賴清德「哭萬里」恐將哭倒整個綠營的期望，甚至總統路了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言