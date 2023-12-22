賴清德的淚 恐哭倒綠營

姜育恆有一首歌曲開頭是這樣的：「為什麼要傷悲？為什麼要流淚？」這幾天賴清德哭了幾次，原來是在哭自己的違建。「違建」顧名思義就是「違法建築」，所以不管是「既存違建」還是「新蓋違建」，就是不合法。

萬里區有些違建以往確實是礦工住宅，承載許多礦工及其後代的回憶。但時光荏苒，這些後代早已不是礦工，以賴副為例，早已飛黃騰達，哭只是求同情、求選票，畢竟在他選總統前，可曾為礦工及其子孫流過一滴淚？

賴清德流淚也許是像「魯冰花」中「夜夜想起媽媽的話」而掉淚，但綠營名嘴又是為誰哭泣？綠色名嘴何曾為了柯媽媽或黃國昌的違建哭泣？說都是說別人，哭都是哭自己，「一樣違建，兩套標準」，在台灣不但違建能成為打卡景點，就連名嘴側翼都能成為奇景。

「不以物喜，不以己悲」是知識分子的風骨，但賴清德面對困難問題時，除一再打馬虎眼外，就是「哭泣」，這當然不是應有態度。

二○○○年的興票案、二○一二年的宇昌案與蘇嘉全農舍案、二○一六年的王如玄軍宅案，都是因爭議未在第一時間說清楚及面對而導致敗選。

歷史上常揶揄三國時劉備的江山是「哭」來的，但畢竟賴清德不是劉備，如果說孟姜女是哭倒萬里長城，而賴清德「哭萬里」恐將哭倒整個綠營的期望，甚至總統路了。