請賴也為蒼生學子一哭

聯合報最新民調顯示侯康配已追上賴蕭配。全教會又於十九日公布「二○二三年台灣十大教育新聞」，雙語政策之亂名列第一！賴副總統身為總統候選人，卻只顧為自家違建哭泣，五次哭喊委屈，「賴皮寮」現象終成笑柄。當此之際，賴副總統為搶救人設，最好趕緊也為蒼生學子一哭，為賴式雙語教育受害者而哭吧！

首先，請為上課聽不懂全英語授課的學生一哭。這些學生很想學好專業學科，只因學術英文抽象難解，不僅上課一知半解，原文書看了也是霧煞煞。學術英文成了學習障礙，始作俑者是誰？賴強推雙語國家政策，導致賴式雙語教育「獨尊英文，貶抑中文」，請為受害學生一哭。

其次，請為看不懂全英文考試題目導致成績低劣的學生一哭。既然強推全英語教學，期中考、期末考自然也是全英文出題，如此一來，有些學生或看不懂考試題目，或對考試題目嚴重誤解，這樣的考題其效度當然有很大的問題。這樣滿紙學術英文的考試，到底是考英文還是考專業？

這些學生努力了老半天，只因為看不懂學術英文的考試題目，導致成績劣等，學習興趣與自信心受到打擊；回到家裡，家長看到成績很爛，認為是孩子不努力、不用功，辜負了家長的殷殷期盼。承受了雙重傷害，這些孩子冤不冤？

賴強推土法煉鋼的雙語教育政策，有考慮到重大考試的題目效度也會因此出現大問題嗎？想到這些受害學生，您心安嗎？

第三，請為因課業困擾而影響其心理健康的學生一哭。學校的諮商輔導工作中，課業困擾是影響學生心理健康的重要變數。上課聽不懂，考試也看不懂題目，明明對學科有興趣也可以學好，卻因為賴式雙語教育用金錢鼓勵全英語授課，學校為了業績，老師為了獎勵（金錢、評鑑、升等），強推全英語授課，學術英文成了學習障礙，學生的潛力因此受到了壓抑。

在學習過程中，因為無法理解授課內容而產生焦慮與挫折，本來對學科有興趣的都變得畏懼、沒自信了。更冤的是：學生不知道自己是受害者，可能還覺得自己笨、自己沒有料！

請堅持「雙語國家」方向正確的賴為這些飽受課業困擾的學生一哭。

第四，因為政府強推「獨尊英文，貶抑中文」的雙語政策，導致學科教師也以英文甄試的荒謬怪象。善於教學的優良教師，只因為不擅於用英文表達其專業知識，就遭到淘汰。請問：他們要教的學生是美國人嗎？是英國人嗎？為什麼專業學科的教師甄試要以外國語來進行？這不僅是學生的損失，對老師本身又是何其不公！

歸根究柢，「雙語國家」、「去中化」是誰在堅持？請賴清德也為這些有專業實力卻慘遭淘汰的優良教師一哭。

第五，「獨尊英文，貶抑中文」導致學科學習虛浮、不紮實，加上雙語皆陋，形成三輸局面，不僅影響學生的生涯發展，而且長期來看也減弱了國家的競爭力。賴式雙語政策，金玉其外，敗絮其內，哀哉！

賴副總統已為私人利益哭了五次，現在請您也為蒼生學子一哭吧！