失根的課綱 動搖國本

日前北一女老師針對一○八課綱文言文刪減所發表的言論引發很多討論。過去課綱推薦的卅篇古文只餘十五篇，文言文比例也大幅下降。除了再度引發文言白話何者為佳的大戰外，也包括了現今教育在人格品德培育上不足的爭議。

其實近廿年來，中學生課綱已不單是教育的問題，而是政治及意識形態博弈的前哨。因為在政治上「拒中」及「去中」，因此在教育及文化上也要進行切割。只要看看國高中學生的國文、歷史、地理、公民等科目，都有顯著「去中」的斧鑿。比如在歷史課本中，中國古代史已被簡化得支離破碎，並被視為是外國史。甚至過分美化日本殖民時代的統治，用以淡化台灣與中國之間的關係，讓台灣的年輕一代不再認為台灣與中國大陸有任何關係，進而達成社會及政治上的「去中國化」的目的。

減少文言文比例亦是如此。國語文是國家文化的基礎，中華文化博大精深，語文經過千百年的淬煉，留存下來的都是精髓。文言文對於漢語的運用及掌握已臻藝術，對於提升文字的質地及密度有極大的幫助，同時其內容也運載著中華文化的思想以及崇尚的價值。現在的課綱以減輕學生負擔或是文言文無用、過時等等言論，來降低文言文的比例，不但損害新世代語文和閱讀能力的培養，也否定了中華文化的傳承。然而否定了過去，等於是否定了現在，不了解現在，又怎能創建未來。台灣不要為了一時的政治目的而抛棄這些可貴的資產，讓後代子孫成為忘卻自己文化，不懂歷史根源，沒有民族認同的失根浮萍。如果整個社會老中青三代沒有共同的歷史記憶及文化歸屬，那麼這個國家又如何凝聚向心力及認同感？

除了國語文，自然學科所引起的爭議也不少。一○八課綱最大變革是減少必修時數、增加選修，讓學生根據自身興趣與需求選讀，在這樣的背景下，各個主科的時數普遍減少，除了國文、英文，包括數學物理化學在內的自然科也同樣被縮減課時，最直接而顯著的結果就是大學生成績的低落。已有多間頂尖大學理工學院指出，今年升大二的一○八課綱首屆學生，在基礎物理、基礎化學與微積分三項學科成績，都較前屆明顯下滑。過去聯發科董事長蔡明介就對數理育才大計表達憂心，他投書指出「對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育若學習時數不夠、課程深度不足，必影響扎根，導致未來的科技人才素質降低。」台灣以科技立國，更以半導體產業傍身，如果我們所培育出來的高等教育人才無法因應產業發展需求，台灣優勢及競爭力將受到很大的影響。來自業界沉痛的呼籲，政府應該好好傾聽。

所謂「十年樹木、百年樹人」，教育乃百年大計，影響著國家近中遠程的發展。要如何培養下一代的基本能力、思想格局、文化素養，政府責無旁貸。對比很多政策，比如經濟財稅，一紙命令往往可收立竿見影之效，唯獨教育是具傳遞性，且需要一段時間才能驗證成果，因此更需謹慎，否則一旦方向錯誤，影響數代，更可能動搖國本，不可不謹慎為之。