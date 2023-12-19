科技．人文聯合講座／科研的真實謊言

張俊哲 不少親友以為我從小就熱愛科學，因此長大後才會踏上科研之路。其實，我的學習過程苦不堪言。當年被迫背了一堆專有名詞，只為了考試高分。就算曾對大自然的奧秘有過一絲的悸動，升學壓力也不容我將悸動化為感動。我相信這些經歷並非個人專利，而是和許多經歷過填鴨式教育的讀者們，所擁有的共同回憶。

推動已久的多元入學方案雖立意甚佳，想讓年輕人有更多的機會，找到合適的科研領域。然在實施多年後，改善的幅度卻不若預期。許多同學在大學和研究所的甄試場合，曾信誓旦旦地表達對申請系所的熱愛，但在入學後，就抱怨起課程的安排，甚至藉機停修；或在實驗受挫之際，先以怨天尤人為始，續以半途而廢為終。這些學習的遺憾，若非起因於甄試時的心口不一，那麼對科研認知的偏差，就很可能是病灶之一。

現行中小學的科學讀物，總以精美的圖案、生動的文字，來激發同學們的學習興趣。很可惜的是，對科研所需付出的努力，卻甚少著墨。例如，雖大部分的同學都知道愛迪生經過多次的失敗，才使燈泡亮起來。但就我觀察，愛迪生等知名科學家的實例，早被同學們視為遙遠的「偉人特例」，殊不知科研所應具備的專業態度和敬業精神，並無偉人與凡人之分。

因此，與其對科研擦脂抹粉、刻意美化，倒不如讓同學們及早明白：由成功與失敗堆疊而成的科學生涯，才是真正的科研人生。另外，也應讓同學們知悉科研或可帶來功成名就、衣食無虞之榮景，但也可能遭受屢戰屢敗、朝不保夕的窘境。吾人以為，藉由真誠的交流互動，讓同學們從小就認清科研原貌，長大後方能真正珍惜努力的成果。很不幸地，我們的科學教育經常誇耀成功，卻避談面對失敗的情緒處理，致使不少同學在從事科研後才發現自己百般不適，甚至被失敗主義綑綁；即使轉了行，仍一蹶不振。

近年看著大批高中生湧入大學校園，參加各式的科學營隊，心中實憂喜參半。我樂見同學們得以目睹心儀之學系，但亦憂心他們僅得到膚淺與浮誇的簡介，甚或只圖在申請入學的「學習歷程」，又多上虛偽的一筆，以期提高書審成績。無獨有偶，等到同學們讀了幾年大學後，又再度被琳瑯滿目的招生海報和網站吸引，鼓勵報考研究所。綜覽這些資料，最不缺的就是前程似錦的就業機會和實驗室「比讚」的團體照；然而，「紮實訓練」、「提升專業」等相關字眼，卻悄然地流失。等到步入實驗室和職場，同學們才領悟到對科研工作之認知偏差，尤甚實驗之誤差！那些曾聽過、讀過的甜言蜜語，竟成為生涯發展的「真實謊言」。

有鑑於科研人才培育之急遽空洞化與斷層化，建議在找到解方前，先讓同學們可受到良心辦學的啟發，然後自由地做出抉擇，並願對自己的生涯承諾負責，無怨無悔。（作者為台大教授、出版中心主任）