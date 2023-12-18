慢性病兒少增 候選人須正視

少子化的台灣，孩子一個都不能少。總統大選在即，候選人提出相關政見與利多，諸如心理健康、課後照顧免費等。筆者認為，台灣兒少健康多項數據不佳，兒童慢性病問題凸顯大環境不利兒少照護，孩子能否健康長大？應是候選人和社會大眾應該共同關注的問題。

慢性病正威脅我們的孩子。根據國民營養健康調查，七至十二歲的孩子約每四位就有一位有過重及肥胖問題；十三至十五歲的問題更為嚴重，約每三位就有一位胖小孩。肥胖帶來了各種慢性病威脅，七至十二歲的孩子，約每七位就有一位是糖尿病前期及糖尿病（十四點二％）、高血壓前期及高血壓（十四點七％）。十三至十五歲孩子更有飲食自主性，挑戰也更大，約每六位就有一位是糖尿病前期及糖尿病（十六點九％）、每五位就有一位有高血壓前期及高血壓（廿一點七％）。

雖然已有人示警慢性病年輕化，殊不知現況令人憂心，已經有相當比例的台灣兒童是潛在慢性病或慢性病族群。

「因貧兒病、因病兒貧」，弱勢兒慢性病風險更高。家庭經濟條件與健康息息相關，經濟較差家庭的小孩健康長大的機會更低。根據國民健康訪問調查，月收入未滿三萬元家庭有胖小孩的，是月收入十萬元以上家庭一點六六倍。

這可從肥胖的重要成因「飲食」看出端倪：月收入未滿三萬元家庭的孩子，每天都吃油煎、炒和炸食物的可能性，是月收入十萬元以上家庭一點八五倍；孩子沒吃早餐或沒固定時間吃則是二點七九倍。

我們在服務現場常見經濟弱勢父母買含糖飲料和油炸食物當晚餐，孩子跟著吃；子女在超商等待工時長的家長接送，就地解決晚餐，含糖飲料配泡麵，一餐就可能超過孩子一天容許的糖和鈉攝取量。家庭經濟條件影響孩子健康機會，孩子將來若有慢性病問題，又會回過頭加重家庭經濟負擔，可說是「因貧兒病、因病兒貧」。

選戰中人人皆稱「搶救國家未來」，沒有健康的公民，哪來國家的未來？台灣囡仔能否健康長大？弱勢孩子能否平等擁有健康權益？絕對是總統候選人必須面對的問題。務實阻斷慢性病代間循環，搶救「未來的台灣人」，刻不容緩！