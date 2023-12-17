突破困境 別再口號治國

大陸商務部日昨公布台灣禁止大陸產品進口措施的調查結果，認定構成貿易壁壘。眼看ECFA搖搖欲墜，民進黨政府不思考如何解決問題，卻有官員無懼衝突，反而說些不著邊際的廢話與大話。相信民眾只有一個感想：拜託官員們別再政治掛帥，別再口號治國，務實解決民生和經濟困境吧！

其實，只要政府用心，貿易壁壘並非無解。投入談判、磋商，更要先有底氣，分析優勝劣敗，知道自己優缺點為何，以便規畫因應。但如今的認定，不就是民進黨政府長期拖延時間或置之不理的後果？尤其在經濟衰退和出口連十二黑的今日，外銷出口占比逾四成的大陸地區實不容再有任何閃失。

前幾天，民進黨總統候選人賴清德表示開放服貿、貨貿，大陸人都可以來台灣開雞肉飯店，生意都會被搶光，這種邏輯實在令人難以恭維！難不成賴清德沒吃過雞肉飯，不知道生意好壞是以口味取勝？還是以為台灣人矮人一等或比不上大陸人？

何況，《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》也規定，陸資投資金額達廿萬美元以上，始得申請二人來台進行「經營管理」；以及投資金額每增加五十萬美元，得申請增加一人，最多不能超過七人。賴清德曾擔任行政院長、又是現任副總統，豈不知相關法令規定？既知所言不實，何以刻意誤導民眾？如果從政數十年卻仍不知道相關規定，不免令人質疑其能否「依法」執政，或懷疑台灣民主法制社會將倒退嚕，退化成「人治極權」體制？

難怪當大陸宣布存在貿易壁壘時，行政院經貿辦只知表示絕不接受；賴清德也只說，「這是公然介入台灣這場選舉」。其實經濟部長王美花四月十七日就表示，大陸已透過世貿組織（WTO）代表團告知，對台灣啟動貿易壁壘調查，既然已知，過去這段期間又做了什麼？為何不溝通？也不釐清？

面對問題，民進黨向來只知補貼、訴諸情緒反應，或以「抗中保台」來抹黑、抹紅或製造對立。難不成民進黨政府想再次仿效大陸禁止我方水果時，農業部謊稱已向WTO提告來欺瞞國人的作法？如果民進黨對於兩岸磋商，始終抱持著不正心態，或只想利用「抗中保台」的口號贏得政權，國人還能指望民進黨政府協商出什麼方案？

其實，貿易壁壘並非無解，政府大權在手，絕對想得出辦法，例如台灣不生產卻允許他國輸入的產品，真沒必要限制中國大陸相關產品的輸入，就可展現我們的善意和合理性；政府沒理由置之不理或拖延時間。

奉勸民進黨政府，為了台灣經濟未來的發展，未來讓百姓有好日子過，面對問題，想出實際的解決辦法。如果真做不到，就讓有專業和經驗的人來！