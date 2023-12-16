不押詐團 有悖經驗法則

台南地檢署近期辦理一件虛擬貨幣（泰達幣）詐騙案，有十多名被害人，詐騙金額達數百萬元，檢方偵結後向法院聲押十一名詐騙集團成員，全被台南地院法官駁回並諭示無保放人。此舉讓檢警大為傻眼，認為被告傳送教戰守則給群組成員以作為應對檢警詢問之用，有串證之虞，合於刑事訴訟法羈押要件，對於法官悖於常理且違反經驗法則的裁定氣憤難平。

台南地院表示，法院基於司法個案拘束原則，不僅參考檢方聲押理由，更依全卷事證獨立判斷是否犯嫌重大，是否符合各項羈押要件？而犯罪嫌疑重大與否，應依證據整體視之，不應偏斷。對涉案公司提供員工內容是否確為串證的教戰守則，均屬承辦法官對卷內證據為整體評價後依法所做的決定。

本人為教授兼任台中市北區調解委員，承辦過數起各地地檢署移請調解的詐騙案件，每每接觸受到詐騙的當事人，都可以深刻地感受到他們內心的憤恨，除了對自己受到詐騙喪失財物的痛苦之外，對於自己的信任遭背叛，更是忿恨難平。而當前詐騙案件數量劇增、型態五花八門，一般人陷於真假莫辨，詐騙案件的猖獗已形成嚴重的社會問題，成為當前政府重點打擊的犯罪之一。

就社會常情而言，正派合法經營的公司怎麼會教導員工如何面對回答檢警問話？就一般社會經驗而言，「教戰守則」的作用即在於彼此串證，此舉更可能涉及集團性犯罪，其目的在於勾串與滅證。

依據我國刑事訴訟法第一○一條第一項第二款規定：「有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者。」被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之。台南地院法官無視於詐團成員彼此傳遞的「教戰守則」明顯勾串滅證，有礙審判的進行，不僅未予裁定羈押，更給予無保請回，既嚴重打擊檢警的辦案士氣，更悖於法理與社會經驗，令人深感遺憾與不解。