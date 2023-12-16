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「公主」不解低調是成功一半？

聯合報／ 蘇明通／前WTO、台紐、台星諮商談判人員（台北市）
民眾黨副總統候選人吳欣盈晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。記者黃義書／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。記者黃義書／攝影

民眾黨立委、副總統候選人吳欣盈以「國會視導團」成員身分至杜拜參與聯合國氣候變遷大會COP28活動，行前不接受外交部建議，還高調召開記者會，引起中國打壓，致四位成員無法換證參與部分會議。吳回國後在立院公開批評此事，引發議論。

吳不可能不了解外交部苦心，卻仍恣意高調行事，導致進不了會場，有幾種可能，包括輕忽高調的後座力，或明知可能後果仍意圖引起對立、凸顯中國打壓，藉此提升聲量。若是前者，行事欠周慮；若是後者，以私害公，但她不會承認。

外交部希望團員低調前往，減少中國政治干擾風險，也可避免外國主辦單位處理兩岸政治議題的困擾，大家心照不宣，相安無事。也因此從二○一三年COP19開始的國會視導團，一直到去年COP27都能順利參與。

至於如何低調，以二○一二年台星協定雙邊諮商為例，雙方無外交關係，為了避免中國政治干擾，我方團員出發前往星國的行程指南，包括不對外透露行程、各自著便服自行搭車前往機場等等。

台星經貿協定的雙邊諮商，就在這樣的氛圍下輪番進行，最後順利簽署，大家才鬆一口氣。西諺有云「好的開始是成功的一半」，遇到敏感事務時，有時候低調的開始也會是成功的一半。

外交部 記者會 風險

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