善用支援 成照護達人

聯合報日昨報導「疑不堪照護壓力，兒涉弒母自殘」新聞，又是一則照顧悲歌事件。家庭照顧者的壓力、困境與無奈，並不是旁人給予金錢或口頭支持鼓勵可以解決的，之前有位孝順的媳婦用枕頭悶死婆婆，就是長期不堪照顧壓力所發生的憾事。

照顧者需要的是實際的現場支援，分攤照顧工作、有個人的喘息時間，才能真正幫忙到照顧者。家庭照顧者往往太高估自己的能力，廿四小時不眠不休的照顧下來，不僅照顧品質不佳，連自己也垮下來了。有時照顧者並非沒有支援，而是可以支援的人沒有參與及協助照顧的責任，但負擔照顧責任最大的人，往往也是被指責最多的人，因此家庭的照顧責任是要分攤的，主要照顧者一定要勇敢地說出自己的需要，讓家人共同負擔照顧責任。

許多子女及家屬也因為家中沒有替代人力可以喘息，只好辭職才能好好的照顧家中長輩。但是，沒有收入的照顧終究會造成經濟的困難，最後只能將自己的壓力轉為憤怒，進而發洩在被照顧的家人身上。照顧者要妥善運用長照支援，如居家照顧、交通接送、住家改造、輔具訂製…等，增加被照顧者自立支援的能力，提升自我照顧技巧，讓家庭照顧者「不用離職也能歡喜照顧」。

筆者看到無數的家庭從自己扛起照顧責任開始，到身心俱疲的將長輩送到照護機構，自認不孝才送長輩到機構，從身體的負荷轉為心理的內疚。不過，當熟悉及信任機構照顧後，家庭照顧者回歸正常的家庭生活、穩定職場工作、維持自己的社交圈，長輩亦能得到專業及有品質的生活照顧。

家庭照顧學習是現在每個人、每個家庭都要面對的課程，只有親自體會、親身參與才能了解如何照顧家中長輩、如何與失智父母溝通、如何運用長照資源、家人如何分擔照顧責任，如此才能勇敢面對快樂照顧，讓家庭照顧者不再是「悲情角色」，而是能充分運用資源的「照顧達人」。