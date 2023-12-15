文言？白話？ 什麼是語言和文學的感動

親愛的米包和米果：

日前阿嬤看到一則短影片，影片中比較「新世代」和「以前的世代」所有和所沒有的特質。片中年輕的孫子對爺爺說，你們怎能生活在沒有科技、電腦、電視、互聯網、汽車、手機…的時代？爺爺說，可是你們的世代缺乏信仰、同情心、尊重、良好的舉止、真正的教育、仁愛之心、羞恥之心、誠實、謙虛…；在我們的世代，我們和真正的朋友交往，而非網路社群的看不見的朋友；我們在草地上玩耍、自己做玩具…。

這讓我思考了一些常引起爭議的問題：

新的東西一定好嗎？傳統的東西就應該拋棄嗎？

隨著時代和科技進步，有些事物也許逐漸被淘汰。科技也許帶給人們許多方便或進步，但換個角度看，人們也失去了一些傳統事物的「美好」，就像阿嬤雖然常去超市購物，因為超市提供了乾淨方便的環境和多樣化、新的產品，但有時還是會去傳統市場，因為我喜歡那裡的人情味和傳統食品，和認識的魚販肉販聊聊天，讓我覺得購物並不只是買東西，也包括了人之間的相處和關係。傳統的事物是種傳承，了解傳統讓我們了解上一代或過去人們的生活、行為、和文化，可以使我們互相學習，使社會更融洽和進步。

什麼是語言和文學的感動？什麼是學問和知識？我們需要爭辯文言文和白話文哪個比較好嗎？

如果我們學習英文，並不覺得需要拋棄中文，為什麼我們覺得學習白話文需要拋棄文言文，需要拋棄學習文言文的機會呢？某些文言文流傳至今，是因長期以來人們體會了它們內容的優美，值得學習。而且，課綱為什麼需要規定學生要學習幾篇文言文、學習哪些文言文？能學習一種語言的文體，不是讓我們能夠了解不同文體的語言表達方式，並且藉著這種文體了解更多文學或語言的知識嗎？不管文言文或白話文，重點不在於它們是文言文或白話文，而在於它們的內容和表達是否令人感動，是否值得學習。

該給下一代什麼教育？

不知道為什麼，政府常常管一些不該管的事，卻不去做該做的事。譬如最近國外幾家大出版社又陸續發表了英文年度字詞，我不禁想說，為什麼我們沒有中文的年度字詞？（雖然聯合報也發表年度代表字，但二者意義並不一樣。）

以語文教育而言，以前國立編譯館的工作重點只在負責中小學教科書的審查，但對於科技日新月異，新的字詞彙快速增加，新的專業詞彙應該提供的中文譯名及說明，卻完全忽略。國立編譯館於二○一一年併入國家教育研究院，遺憾的是，似乎也看不到有什麼新的作為或成果。以教育部出版的國語字（辭）典為例，近年一共只修訂五本國語字（辭）典，以字詞彙增加之快速和數量，這樣實在難以趕上社會的變化和科技的進步！而且，讀者也不知道每次修訂的重點為何？發現了哪些新字詞，或哪些字詞有什麼新用法？有什麼新的社會和時代意義？

阿嬤寫這封信，主要是希望當你們在網路上看到一些新聞或消息的討論時能多思考、了解事實真相，並秉持尊重的態度。快要期末考了，祝你們雖然努力念書，但也保持平常心！