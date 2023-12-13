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公民課早沒了道德成分

聯合報／ 鍾邦友／高職教師（高雄市）

北一女國文老師區桂芝批判一○八課綱為「無恥的課綱」，教育部長卻回應「從未放棄禮義廉恥」。但早年的公民與道德課程，在民進黨執政後，幾已改為爭個人權益的社會與法律內容，明禮義、知廉恥的道德素養成分不復存在。

現下高中職的公民教科書內容大量敘述人權保障、權利維護、行政救濟與罷工、街頭運動的實務作法，字裡行間隱含仇中、勞工雇主對立、公民不服從的意識形態，道德闡述輕描淡寫帶過，只教導學生如何爭取個人權益。

某版本教科書就例舉若因缺曠太多遭退學，應如何訴願及訴訟；只教學生爭取權益，卻未提檢討缺曠原因並尋求自我改進。在勞動權益的保障單元中，推銷如何與惡老板談判的手法與管道，卻通篇不見職業道德與敬業精神的蛛絲馬跡。

一○八課綱從研訂小組及審查委員的遴選就充滿爭議，加上教科書編著者及審查者的沆瀣一氣，帶領下一代橫衝直撞往讓人憂心忡忡的方向去，那些操控課綱修訂的影武者早就遂行其政治目的了！

課綱 人權 教科書

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