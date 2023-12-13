教育沒核心 奢求社會共識

最近因為「無恥」課綱的爭議，引發海內外關注。其實，台灣多年來早已成為一個公認「理盲」和「濫情」的社會。所以，這個爭議只是台灣整個教育及社會問題之冰山一角。

今日台灣社會更大的問題是，整個社會沒有共同的核心價值。比如說，在個人的生命歸屬上，有台灣人、中國人、兩者皆是的三種認同。在國家前途上，有維持現狀、台灣獨立及與大陸統一三個選項。這種分歧，個人認為也和台灣教育失敗有關。

個人在美國大學求學及任教廿年，一九八二年回國在大學任教四十年。根據學理與實務經驗，認為台灣教育已到釜底抽薪的關頭。個人母校芝加哥大學，校史僅一三一年，其師生竟獲得九十九名諾貝爾獎，以校史之短和獲獎人數之多，排名世界第一。

芝大大學部教育特別強調「博雅」（liberal arts）教育。芝大認為知識分子對人類有史以來知識之精華，都應有基本的了解。為達到此目的，芝大為大學生在四年內設計了四十二門課程。這又分成兩大部分，第一部分稱為「共同核心」（common core）課程，共廿一門，占四年課程總數之一半，包括八大領域：一、人文學科；二、物理科學；三、社會科學；四、生物科學；五、外國語文；六、文明（civilization）研究；七、數學；八、藝術、音樂、戲劇（擇一）。在這些課程中，尤重經典之研讀。

芝大認為大一、大二學生知識不足，也不完全了解自己的志趣，所以大一、大二不分系，全體學生必須讀完「共同核心」課程，使他們先了解自己志趣，如此在大三、大四，即可修習第二部分的廿一門專門學科課程。芝大這種「先博後約」的訓練，考慮有二：一、學生修習「共同核心」課程後，才具有思想深度與建設社會的能力；二、大學只提供基本知識，學生如想走專業領域，應該等到研究院，因此美國大學法、商、醫等學院，都是研究院。根據許多美國大學評鑑，名列前廿名的大學均屬私立大學，其大學學程設計與芝大大致相同。

相對而言，台灣教育問題出在過早分系。在台灣高中，高一課程相同，高二就分組，一進大學就分系；所以從高二到大學畢業這六年，學生彼此之間念的學科天南地北。與美國相比，美國高中及大學七年，其中五年教育幾乎都屬於共同課程。在這種制度下，台灣的大學畢業生，除了自己專業外，對其他領域幾乎一無所知。尤有甚者，這種知識的疏離，再加上畢業生進入社會各自從事不同工作，使得他們對於國家方向、社會發展及所謂人生的核心價值都難產生共識，個人認為這是台灣今天一片紛擾與亂象的最重要原因。

明年總統大選後，個人建議，總統應召集台灣教育改革會議，集合對教育問題有深刻研究之中外學者及專家，對台灣整體教育制度及內容作深入研究並提出改革方案，使台灣教育將來能深具共同核心價值。這除可培育恢宏大度的國民，還可促進社會共識與團結。