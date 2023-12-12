科技．人文聯合講座／天命與勇氣

歲末年終之際，應邀去全台灣最頂尖大學分享天命（purpose）與勇氣（courage），有一些有趣的觀察，和讀者分享。演講一開場，我就跟同學預告，接下來的三個小時沒有要分享如何成功的祕訣，而是來聊聊「勇敢失敗，活出天命」，這一群人生勝利組學生流露出迷惘的眼神，不知道我想要談什麼。席間有位同學問了一個有趣的問題：「若明知會失敗，為何仍有堅持天命的勇氣？」

人的一生面對一連串的抉擇，它可能是求學考試、求職轉業、對象選擇、結婚生子、投資理財、退休養老…等，你是會聽從別人的建議？還是自己內心的聲音？多數人的難處在於沒有明確的內心聲音可以信任。事實上，面對選擇，我們的腦袋中有許多的聲音，然而這些聲音很少一致，以致我們會用許多決策科學來進行理性判斷，其中詢問他人的建議，再找出一個「多數人都感到正確且合理的決定」是最合宜的科學判準之一。人們很少藉由傾聽內心聲音來下判斷，因為我們害怕失敗。趨吉避凶是人的本性，承擔失敗是需要勇氣。勇氣是一種面對痛苦、危險、不確定性或恐嚇的「選擇」和「意願」。勇氣的英文字根是拉丁字的cor，意思是「心」，如果只是用腦袋做決定，那就不會有勇氣出現，心才是產生勇氣的力量，所以人們常說「要傾聽內心的聲音」或「莫忘初衷」。

但人生在世，不可能沒有失敗，想要做出勝過失敗的重大人生決定，就要先尋找到天命。天命並不是新概念，西元二世紀，羅馬皇帝馬可．奧里略撰寫的《沉思錄》就指出：「萬物之存在有其天命，我們被牽引著要完成自己的天命。」只是當代的父母和多數人很少會談及天命，我們大都會談夢想、渴望、抱負、成就等，卻很少談論天命。事實上，要勝過人生無常與失敗恐懼不是單憑勇氣，而是發掘並為天命而活；唯有活在天命之中，才能讓我們無視風險，大膽採取行動；才能即使知道會失敗，也無懼無悔。如果內心擁有的只有恐懼，那人生就不敢冒險；相反的，如果內心深處察覺自己天命，那恐懼就會退去，就有機會走向自己人生的英雄旅程。

我的研究領域之一是探討計程車運將如何使用衛星派遣系統（GPS）來找到乘客，我也常覺得每個人也都應該有自己內建的「人生導航系統」，好在不確定的大環境中，堅持走在對的正道上。人生的導航系統就是天命。天命不是你的專業、熱情、興趣或頭銜，而是「可以帶給世界的獨特天賦」，它是人生的指北針。找到天命，投入於天命的實踐中，將讓你的人生充滿意義。

今年即將結束，全新的二○二四即將展開。過去這一年，你是否在生活中找不到重心？缺乏熱情與動力？工作沒有成就感，想要轉換跑道？對未來充滿迷惘，找不到人生方向？自我懷疑人生，不知道為何而戰？這些懷疑或失落，並非是你的能力不足，或真的一無是處，可能是你尚未找到天命，活出天命。

願讀者在新的一年，滿有勇氣，活出天命。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）