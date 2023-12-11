自詡科技王國 桃機讓人笑不出來

近日聯合報報導「桃園機場今年在英國SKYTRAX全球機場評比跌至八十二名」，桃園機場（桃機）的排名從二○一九年奪下十三名後便雪崩式下跌。

桃機全球排名連四年暴跌，學者曝「致命關鍵」為：「桃機未能把握疫情期間的整頓良機。」是否如此，筆者不敢評論，但是筆者十月中旬四天內從桃機出入境的經驗的確讓筆者不敢恭維。聯合報報導所述機場軟硬體設備缺失，印證了筆者的看法如下，供桃機及讀者參考：

一、在桃機護照檢查面臨的窘境。十月筆者出境，原本抱持著愉快的心情體驗航程，誰料卻在出入境時面臨了意外的困難：從第二航廈出境時，機場引以為傲的臉部辨識系統竟然三番兩次失靈。筆者嘗試第一台無法順利完成辨識後，隨即更換到第二台進行識別，卻仍無法成功，無論如何向機器入擠眉弄眼、微笑，辨識系統皆不為所動，筆者頓時如同被AI拒於門外的舊時代人類一般。在場工作人員熱心引導下，筆者不得已隨著機場人員所說「新測試完成的辨識機器」內進行識別，無奈卻仍然失敗！筆者從原先久未出境的新鮮感，霎時轉為被機器人冷酷拒絕的失望和困窘。更令筆者喪氣的是，三天後返台入境桃機進行人臉辨識，竟仍面臨相同困境，筆者只得再去排隊接受真人查驗通關。筆者不得不對桃機的表現嘆息不已。

除了識別系統失靈外，就乘客返國下機後的動線安排也有突兀之處。那就是，走出機門步向身分查驗走道途中，設置了「臨時」的關卡，要求旅客將手提包一一通過X光儀器（查驗生鮮蔬果及肉類）。這項安排是折騰也不友善的設計！據告，「擋住非洲豬瘟是前閣揆蘇先生的政績」，也有評論表示「…走遍各國，只有台灣還設置非洲豬瘟檢查哨…」、「桃機查非洲豬瘟，傳保全開單惹議」。總之，桃機各項檢驗配套令旅客「微笑」不出來。

二、機場現況與桃機促銷「廣告」形成強烈反差，也是政府治理的挑戰。桃機是外地旅客對中華民國的第一印象，在驗收臉部辨識系統時應該確保百分之百的正確率，萬萬不可讓旅客「不斷」被AI人臉辨識系統拒絕，破壞旅客心情，壞了國家聲譽。筆者想問身為國企的桃機公司：失誤率如此高的辨識系統究竟是如何通過驗收的呢？（我國還自詡為科技王國）面對桃機的缺失，顯示政府治理有諸多瑕疵。

雪上加霜的是，撰寫此短評過程中，筆者居然在雜誌上看見桃機公司「打造『旅客為中心』的微笑體驗」+「雙軸轉型：永續加上數位，缺一不可」之廣告；更諷刺的是，文內還引用了二○一九年的高排名。

三、桃機排名衰退，不容忽視。桃園機場為經國前總統所推出的十大建設之一。十大建設奠定了中華民國政經發展的底蘊，呈現了政府為人民服務的高度企圖心及實事求是的態度。

對比當今的政府施政（包括桃機的表現），卻常見相關部會螺絲鬆脫拋錨的現象，令人失望。

見微知著，筆者擔心，政府的競爭力是否會如SKYTRAX排名一樣節節敗退呢？明年一月將進行總統及立委選舉，盼所有候選人當選後，如能對國家治理抱持臨淵履薄的態度，攸關國家未來的「良制」或許仍有機會達標。