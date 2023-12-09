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從「無恥」看缺德政府

聯合報／ 孫家瑞／金融業（新北市）

台灣走出疫情，但仍百「缺」待舉。前兩年缺口罩、缺疫苗、缺快篩，今年則缺電、缺蛋、缺工、缺錢。「缺」獲選年度代表字，代表政府很不用心，「缺德」就不說了，缺乏溫暖、缺乏有感，難怪政黨輪替成了六成選民共識。

想到「缺德」，就看到北一女老師批評一○八課綱是「無恥」課綱。教育部說沒有廢除禮義廉恥，但解釋是一回事，老師、家長的感受又是另一回事。

一○八課綱的目的是逐漸去中國化，民進黨雖在公開場合高喊中華民國，但不肯廢除台獨黨綱，並在許多地方高舉台灣文化及日本文化。台灣文化不是不能高舉，但不能與中華文化切割。

現在年輕人的「天然獨」，並非天然，原來是民進黨不斷從教育洗滌的成果。民進黨逐步推翻中華文化，與毛澤東的「文化大革命」又有何不同？

范仲淹的「岳陽樓記」名言：「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂。」執政當局能有這樣的體悟嗎？自然沒有，因為連這篇也刪掉了。

「缺德」與「無恥」是民進黨執政以來人民實際的感受，不該下架嗎？

民進黨 課綱 疫情

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