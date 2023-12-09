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請重新檢視教育現況

聯合報／ 陳吳煜／高中教師（新北市）
108課綱因北一女中的老師批評是無恥課綱，引起熱議。圖為教育部長潘文忠。本報資料照片
108課綱因北一女中的老師批評是無恥課綱，引起熱議。圖為教育部長潘文忠。本報資料照片

北一女國文教師批判一○八課綱是「無恥課綱」影片，除了提到國文課程大量刪減文言文，致使學生失去應有的文化傳承與品德教育，明顯與世界潮流不符，更提及新課綱施行至今的一些怪異現象，例如基礎學科時數減少，同時加開眼花撩亂的多元彈性課程，反倒讓學生為應付這些新課程的報告而缺乏基礎學識涵養。

「教育是立國之本」應是社會大眾的共識。但從一九九四年教改至今已近卅年，有多少民眾能夠接受教改結果？為何至今補習文化仍舊盛行？這樣的「立國之本」要如何造就百年樹人？沒有「教育力」，未來怎有「國力」？

教育須順應時代潮流，但除了改變課程內容，教育政策與法令也應及時體察現況及校園現實。而且，在改變同時，制定政策的官員及專家們更應耐心聆聽基層教師與家長們的心聲，而不是盲目跟從甚至抄襲其他國家正在檢討或淘汰的制度，更不該一味討好孩子、甚至被某些團體牽著鼻子走！

筆者另提供幾項亟需正視與改變的問題。例如校園內3C產品的使用規範，現今許多孩子已被電腦、手機或平板綁架。學生在課堂上擅自使用3C產品時，根本沒有任何措施可以讓孩子回到正常的教育軌道，師長們管太多就被指責是侵犯孩子權利，只能無奈地看著他們3C成癮，還得背負「放任」罵名。

又如獎懲規定與輔導管教辦法，在「正向管教」的前提下，學生在校犯錯受到記過處分，不僅對升學沒影響，更沒任何機制或約束力能讓他們感覺受到教訓，導致現在學生一再挑戰師長、衝撞體制。

有政治人物說「窮不能窮教育」，除了挹注經費改善校園軟硬體，也希望執政者能對教育環境及制度做出妥適安排。更希望參選人們若是真心愛台灣，就請用心提出有智慧且有遠見的政見，給下一代更好的教育環境！

課綱 教改 教師

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