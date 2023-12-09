別為政治利益拉學子陪葬

最近北一女國文老師在演講時說出一句「所以一○八課綱就是個無恥的課綱」，引發許多人的共鳴。對此，筆者想到前陣子發行的「大學的脊梁」一書，兩者看似無關，卻有兩個重要的共同點：其一，都是政治介入學術。其二，當權者為了自己的政治利益，讓文化、教育與社會一起沉淪，實在令人感到悲哀。

課綱不只影響教育與文化素養，恐怕政治紅利才是最重要的考量因素。最近，大選進入最後關頭，從民調趨勢觀察，民進黨雖然執政弊案百出，惟因國民黨失去年輕選票的支持，加上藍白分手，導致民進黨很可能打破「八年魔咒」，最終贏得選舉，持續執政。為何國民黨會失去年輕人的支持，讓綠營在大選中輕鬆穩住江山呢？背後原因當然很多，然不少評論認為，最根本的原因是「去中化的課綱」。

回顧陳水扁執政時期，啟用杜正勝擔任教育部長，其採用「文化台獨」史觀編擬課綱，將台灣史自中國史獨立出來，大幅下修中國史的比例，對國民黨當局治台初期的政績給予負評，並特別詳述二二八事件、實行戒嚴、白色恐怖等事件，藉以把討厭國民黨及台獨的意識，植入這些小孩的心田。若干年後，這批孩子擁有的投票權，多成了民進黨的支持者。

後來，食髓知味的民進黨，在蔡英文執政後，課綱更加速去中化，不僅把中國史併入東亞史，又進一步壓縮中國史授課比例，更以黨國遺毒為理由，持續下修文言文的教學比重，如此讓中國歷史碎片化、中國文學淺碟化，所謂百年樹人、文學素養等，全部毀在政治的意識形態中。

當「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」、「是故無冥冥之志者，無昭昭之明；無惛惛之事者，無赫赫之功」、「士大夫之無恥，是謂國恥」這些我們這一輩琅琅上口且常用的句子，卻因課綱改革，讓多數年輕人不再認識它們，而漸漸地從我們的日常生活中消失，實在可惜。

南韓三星的創辦人李秉喆曾說，他最喜歡的一本書，並從中得到智慧與企業經營靈感的是「論語」；諾貝爾物理學獎楊振寧也曾鼓勵後學多學「孟子」與「唐詩」，對比我們的教育部卻朝完全相反的道路大步前行。籲請教育當權者應懸崖勒馬，不要為了政治利益，揚棄寶貴的古典深沉之思，讓學生的美學、邏輯與品德修養教育，也一起陪葬。