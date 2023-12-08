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大小嶝島之戰英靈 應入祀忠烈祠

聯合報／ 施志勝／榮民（金縣金沙）

陸軍中將鄭瑞堅解甲歸田後，潛心於金門近代兵事戰史研究，力作《金門兵事史話（中華民國三十八至四十三年）》一書，日前問世；因其立論客觀，且有獨到之創見，受到學界戰史研究者的關注與重視，引發諸多迴響。

該書的前言及第五、七、十章的相關節次，論及古寧頭戰役緒戰的大小嶝島之戰。當年參戰的第四十師、四十五師為國捐軀官兵未能入祀忠烈祠，倖存的老戰友及陣亡官兵家屬一直耿耿於懷，殷殷期盼英靈得以入祀忠烈祠。先前，作者曾於民國一○六年四月，建請將前揭殉職官兵入祀金門太武山忠烈祠，經國防部函請主管機構辦理，內政部以「欠缺姓名等個資」為由要求「補正後再送部辦理」。惟以當年兵荒馬亂之際，陣亡官兵個資無從查考，案子因此延宕至今。

「古寧頭戰役緒戰之大小嶝島之役」是指民國卅八年十月九至十一日兩晝夜的敵我攻防戰。大、小嶝守島官兵在作戰期間英勇奮戰，遲滯敵軍進攻大金門的時間，讓國軍得以積極備戰，為之後的古寧頭大捷開創勝利的契機。復以民國一一○年五月十二日，中國大陸有一以「小院之觀」為名發表於歷史網站的〈金門戰役的序幕－血戰大嶝島，為什麼給隨後金門大戰增添了困難？〉一文亦證實提及：「大嶝之役戰鬥的拖延，讓國民黨軍得到了寶貴的戰鬥時間餘裕；原定的我軍十二日進攻到廿四日才進行，使敵人多了十二天準備，讓金門島上敵軍兵力大增，給後來我軍的金門大戰增加了許多困難。」

金門本島之古寧頭戰役殉職官兵，於戰後均已入祀忠烈祠；大小嶝島守軍官兵的功勞史有明證，而且緒戰與古寧頭戰役是一體的，不能分割，也不可以忽略應有的表彰與慰唁。況且，當年同在大小嶝島戰場的增援部隊（第十一師卅一團）的陣亡官兵，也於民國一百年九月以「總神牌位」方式入祀金門太武山公墓忠烈祠；反而負主力守備部隊之責的陣亡將士（大嶝島四十師、小嶝島四十五師），卻以「欠缺姓名等個資」為由而未能入祀忠烈祠，待遇殊異，委實令人難以信服。再就情理而言，讓這些功在國家的無主孤魂飄零無祀逾七十四年之久，政府相關部門難辭其咎。

國史貴在忠於史實，表彰忠烈亦復如此。鄭將軍一再為古寧頭戰役緒戰無名英雄入祀忠烈祠請命，精神感人。殷望國防部、退輔會及內政部等相關部門協力促成，讓當年為國捐軀的英魂得到應有的奉祀，以慰亡者在天之靈。陣亡官兵家屬得償宿願，則功德圓滿矣！

金門 忠烈祠 國防部

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