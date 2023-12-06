誰願把國家還人民 年輕人正在等

儘管諸多民調顯示過半選民希望政黨輪替，但「賴蕭配」支持度仍穩定領先。除「藍白合」破局，分搶大餅外，藍營也欠缺年輕與中間選票。

對年輕與中間選民而言，此次選戰只有口水，沒有焦點、熱度。對選情本占優勢的執政者當然有利。甚至有人說選戰已進入「垃圾時間」。然而，再吵統獨、「抗中vs.和中」皆屬「老哏」，講能源、經建又嫌複雜無聊，畫補貼成家、助孕大餅更遠在天邊。試問吸引我們關注、熱情的政見到底在哪？

依據憲法，五院都受總統指揮監督，故易衍生行政傲慢、藐視國會、公民自由權遭剝奪等亂象。此外，我國總統相對多數即當選，罷免門檻超高而機率超低，任內更享刑事豁免，且不必向國會報告，可以不讓記者提問。茍無天災橫禍，八年下來可謂如陳水扁名言：「做總統算我好運，阿嘸你要按怎？」

除手握足使人腐化的「絕對權力」外，還可能犯下比貪汙更可怕的「絕對錯誤」。馬英九曾透露，他曾勸阻蔡總統「二○二五非核家園」。蔡總統非理工或電力專業出身，其所以敢逆國際潮流，堅持「廢核」並大舉調高天然氣與再生能源發電配比，竟係出自所謂「世界第一流」能源專家的背書。

至今蔡所謂的專家仍不知為何方神聖，卻已讓民眾付出了空汙、停電、光電弊案叢生、國營事業鉅虧等代價。更遑論倒行逆施的「卡管」、「挺堅」、「擋疫苗」等。

在現行選制與三黨競合下，可能出現「少數執政」。如何防止重演濫權釀禍？我期待在野陣營能毖後懲前，一方面持續揭弊、追真相，保證究責查辦。另方面參選人承諾當選後推動聯合政府、奉行憲政分權制衡、開放民意監督、不插手涉科學專業領域政策，並修法降低罷免門檻與落實「兩輪投票制」。

「心地清涼方為道，退步原來是向前」。在野黨可以退為進，拚逆轉勝。多年來受夠了政客的鬥爭、濫權與貪腐，如今年輕與中間選民或許正等著看：誰願意犧牲斷腕、自我約束、接受監督制衡、將國家還給人民，就投給誰。