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台股指數超越港股 選民吃不到

聯合報／ 鄭明德／台北城市科技大學企管系教（台北市）

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴全國暨台北市競選總部成立，蔡英文總統致詞時表示，闊別廿五年，台股指數再次超越香港恆生指數。她執政這七年多，從二○一六年上任當天的八一三一點到現在的一七三四一點。筆者必須指出，競選時標榜股市政績，非民進黨傳統作風，這對催票的效果不大，甚至對選舉不利。

民進黨過去在野時，相對於國民黨與大財團、有錢人的連結，其形象就是標榜「中間偏左」，特別是新潮流派系，這是其高舉的大旗之一。不要講一九八○、九○年代，這時間已太遙遠；看看二○一○年產業創新條例制定時，眾多民進黨立委是如何砲聲隆隆，指馬英九政府讓高科技業者的稅負太低、不公平，長期稅收損失高達一兆五千億元；又指產業創新條例只照顧大企業，未多扶植及照顧中小企業；不希望看到國家假研發優惠之名「債留子孫」、「圖利財團」、「債借光、錢花光」。別忘了，當時還是立法委員的賴清德，即是帶頭批判者，他是如何堅持產業政策必須落實公平與正義？

後來，賴清德擔任行政院長，轉而拚一例一休案的修法、拚空汙法修正，還與工商團體領導人進行會議，被質疑與財團靠攏。就有評論者指出，這個標榜偏左意識形態、與群眾運動結合的新潮流派系；這位新潮流派系培養的明日之星，怎會轉型如此快速，與昔日形象完全不同？

必須注意的是，當民進黨領導人高舉「拚經濟」大旗，與財團、工商團體密切接近，標榜財經政績時，其實就逐漸埋下失敗的種子，因為這跟政黨的長期調性不合，不僅一般人民看不懂，支持者也會反彈。

二○一八年十一月的九合一地方選舉就是重要的檢驗，民進黨選舉失利，蔡英文總統辭去黨主席職務，後續賴清德也辭去行政院長職務。民進黨領導者有沒有想過，人民投票讓他們執政，究竟是希望其端出何種政策大菜？難道真的是諸如股市大漲至一萬七千多點的財經政績？筆者認為絕對不是。人民希望民進黨政府執政時，持續扮演改革的「進步」力量，而不是「保守」政權。

這七年多，民進黨政府的股市政策，多透過修法降稅（例如當沖延長與權證避險）與公股行庫的「你丟我撿」策略，且不動證券交易所得稅完成。可以說，蔡英文政府的股市政策敏銳且不碰敏感議題，但無法稱讚其背後有多大的正當性。現在競選時標榜股市大漲至一萬七千多點，其實非常不智，因為其多數支持者根本未享受到此大漲的真正好處。

民進黨 蔡英文 賴清德

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