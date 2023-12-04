有大巨蛋罩 球迷幸福

北部天氣陰霾，喜歡看棒球轉播的我，直接反應是亞錦賽中韓之戰，會不會遇雨停賽？而瞬間也像夢醒一般地敲了一下腦袋，「不是有大巨蛋了嗎？」原來我還活在沒有大巨蛋的時代。

世界全壘打王王貞治頂著八十三歲高齡，不聽醫囑不宜遠行的勸語，毅然返國，為遲來的大巨蛋開了第一球。

亞洲棒球三強中、日、韓，日本東京巨蛋早於卅五年前即「蛋生」，韓國首爾室內棒球場也於六年前孵出。回看我國，棒球巨人王貞治早於一九九五年，即受聘於時任台北市長陳水扁的「巨蛋催生小組榮譽顧問」，老先生可能也沒想到，這一盼就是廿八年。

八年前柯文哲市長「依法勒令停工」也是關鍵之一，政治誤事，莫此為甚。

逝著已矣，來者可追，我們終於有大巨蛋了！心中雀躍之餘，除了期待中韓之戰的歷史一刻，更期盼下一個巨蛋的誕生。