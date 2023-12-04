推動氣候智慧型農業 迫在眉睫

隨著極端天氣變得更加強烈和頻繁，農業適應氣候變遷是減少農作物損失和對抗全球飢餓的關鍵，減少溫室氣體排放和確保糧食安全，被認為是本世紀最大的挑戰。

儘管科學家一再警告，如果超過工業化前時期攝氏一點五度的升溫閾值，將會產生日益嚴重和不可逆轉的後果，但全球溫室氣體排放量持續以驚人的速度增加。

依照目前趨勢，本世紀末全球氣溫將上升攝氏二點五至二點九度，氣候危機變得更加嚴重。從巴基斯坦和中國的災難性洪水，到美國破紀錄的熱浪、歐洲與非洲的嚴重乾旱，以及兩極創紀錄的冰融化，都殘酷地告訴人類，目前應對氣候危機的實際作為遠遠落後。為此，今年ＣＯＰ28主題是「團結、行動、落實」，希望能促進巴黎協定全面有效實施。

氣候變遷已經對數十億人和生態系統產生了不利影響，造成每日超過二億美元的損失。目前已有數百萬人面臨氣候引發的嚴重糧食和水源不安全問題，加以糧食系統產生的溫室氣體排放量，占所有溫室氣體排放量的三分之一；過去廿年農業對世界ＧＤＰ的貢獻穩定在四％，但農場溫室氣體排放卻上升了十三％。如何透過農業創新來解決氣候調適和減緩問題，也成為ＣＯＰ28重要議程之一。

傳統農業靠天吃飯，對氣候變遷的承受力極度脆弱，由於氣候變遷造成氣溫升高、天氣多變、降水模式變化、農業生態系統邊界變化、農作物和害蟲入侵，以及極端天氣事件更加頻繁，導致農作物產量、牲畜生產力及主要穀物的營養質量均降低（例如氣溫上升導致紅豆菌繁殖，並摧毀了中美洲各地的咖啡農場），給世界各地的小農帶來了嚴峻的問題，需要在政策及技術上進行重大變革，才能提高產量和糧食品質，增加農民收入並滿足消費需求。

氣候智慧型農業涵蓋生物技術、物聯網、無線感測器網路、無人機、機器人、區塊鏈、核磁共振造影技術、ＡＩ技術、人工智慧、衛星遙感和大數據等先進技術，是一種可持續提高農業效率、增強適應性、降低農業生產成本的農業生產和發展模式，可以幫助農民有效應對氣候變遷，也有助於將農業食品系統，轉變為綠色和氣候適應型的模式。

實施氣候智慧型農業的好處：

一、可提高生產力，改善營養安全，增加農民收入。

二、可提高對乾旱、蟲害、疾病和其他氣候衝擊的抵抗力。

三、可提高面對季節縮短和不穩定的天氣模式之適應力。

四、可減少或消除農業溫室氣體排放，改善飼料配方，建立農林漁畜低碳永續循環場域，精準畜牧飼養，將有機廢料轉化為能源及肥料等可用資材，避免農業砍伐森林，並找到吸收大氣中碳的方法等。

對於小農來說，學會適應氣候變遷並為未來的氣候衝擊做好準備，可能意味著生存和滅亡的差別。而目前國內仍以小農暨傳統農業為主體，氣候智慧型農業並未廣為農民採用，將難以應對極端氣候的重大衝擊。

主要原因在於農民不熟悉氣候智慧型農業的農作方法、無足夠資金投入、經營風險高等，未來極需政府透過政策法規獎勵及技術培訓推廣，來提高農民及企業的投資意願，幫助農民有效應對糧食供應和氣候變遷。

氣候危機迫在眉睫，政府須加快推動氣候智慧型農業行動，別只顧大撒幣。