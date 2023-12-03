審視退休力需創新作為

聯合報「二○二三退休力大調查」的相關結果，有許多值得深究的意涵。

根據國發會的推估，二○三二年國人的平均餘命會達到八十三點一四歲，二○七○年的兩性平均餘命，甚至高達八十八點五歲，這將使得百歲人瑞成為指日可待的生命預期。

只不過，從可以存活多久的「平均餘命」到怡然自得的「健康壽命」，兩者間漸被拉開、延長的殘酷事實，多少點出：我們還是太過於將靜好的歲月，聚焦在生理範疇的歲數長短，致使忽略包括生理、心理、社交、經濟、認知、情緒或是信仰，彼此間的拉扯對個人可能產生的衝擊影響。如此一來，審視退休力調查結果，就不應僅止於特定的受訪族群或單一年代，而是要如何回歸於時代變遷而來的自我覺察，及其應有的社會性創新作為。

由財務、健康、社會連結、活躍好學以及自在獨立等五種核心能力所組成的退休準備指標評估，連續三年的平均退休準備分數都是不及格，一方面有必要針對從全項總分到個別子項，進行整體全面多層的得分數字解讀；另一方面則是要如何將退休準備的範疇構面、項目指標，從近老或已老的切身相關人口，據以延展到跨世代的不同年齡層。

此「退休世代學」的典範建構，實為檢視該議題的真義所在，畢竟，從老化到退化的真實人生，指涉的不只是局限於單純的從勞動場域退下，而是整體生命力有無欠缺積極布建，進而讓退卻、退縮、退步、退出、退休，成為生命中難以承受之重。因此，「退休力」的觀念素養，應是一項跨世代、多面向以及深邃複雜的公民社會文明化指標，藉此回應於高齡少子女化的大環境，所應該要有的制度變革和體制調整。

事實上，扣緊技術層次的實作運用，關於「老後準備不及格」的命題思考，也應該要有究竟是不想面對的「不願」、難以面對的「不能」，抑或是無法面對的「不甘」等多軌併行的應變對策；畢竟，面對到諸如經濟安全、身心適能、社會參與、生產老化以及減法照顧等不同內涵的退休準備指標評估，顯現於以拖待變的鴕鳥心態、積蘊許久的糾結難題抑或結構性限制的困難重重，也讓「退休力」的規畫布建，更需要類別範疇、分時近程以及跨代間的通盤檢討。如此，要如何強化「退休力」本身的認知觀念與外顯行徑，會是一項重要變革的社會人文工程。

總之，「退休力」的概念內涵，有其主觀、客觀、物質、精神、應然、實然、生理、心理、個體、群我、職場、心境等等相互拉扯的演進歷程，不應也不會是一次到位；如此一來，從容之超前部署、從寬之及時調整、從減之分散風險以及從實之利益眾生的「容、寬、減、實」與「超、及、分、利」，乃為迎接「世代學」、「退休力」以及「老後人生」的根本心法。