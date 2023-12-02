台重回正軌 得靠海內外選民

想起當年還在台北市成功高中讀書的年代，時常坐同學摩托車一起在台北的大街小巷穿梭，就是為了去聽當年還屬於新黨的趙少康演講，內容五花八門，包括民生，政治，社會，經濟，歷史，文化，還有民族認同等等，趙先生邏輯清晰，對當年還是青少年的我，在許多人生觀以及思想深度的建立上，都有著很大的影響。至今，這一切都讓我留下了非常深刻的印象，那是一個多麼令人懷念的美好時光。

時光飛逝，那個年代已經過去了將近卅多年，「青少年」三個字也離我遠去久矣；台灣的生活圈，也早已離我而去。

台灣近幾年的發展，經濟不振，青年低薪持續，民生問題更是層出不窮；口罩、疫苗、雞蛋，都發生了不可思議的問題。政治上更是荒唐，權錢交易之事層出不窮，高官桃色傳聞更是時有耳聞，各種光怪陸離之事，可說是罄竹難書。

兩岸關係的發展更是令人憂慮，年輕人的兵役時間，從原本的四個月，要準備增加到一年。兩岸的現任政府，在媒體上的罵戰，其激烈之程度，更是令人瞠目結舌，兩岸關係之嚴峻，早遠勝於一九九六年台海飛彈危機之時，只要再有任何一點火花，台灣就將陷於萬劫不復之地。

本來早已對台灣本次大選不抱任何期望的我，對相關新聞或消息，甚至也產生了不少的反感及厭惡，但近日卻風迴路轉，情勢似已在逆轉之中，似乎又讓人看到了一絲希望。

意識形態認同，也許一時難以改變；但是，相信大多數人對台海和平的渴望、對台灣未來的經濟發展，及對年輕人的美好出路，都有著共同的美好期盼。

希望借此文，重新喚出已對台灣政治失望但卻還未死心的海內外選民，在明年初的台灣大選，再次挺身而出，不論您身在天涯海角，希望都能重新站出來，投下您手中神聖的一票，讓台灣的命運，再度重回正軌，面向美好的未來。