侯康起手式 先破心中賊

「藍白合」破局後，固然有些「非綠」選民覺得惋惜，卻也讓不少人如釋重負。尤其是趙少康成為副手後公布的幾項重要說帖，包括堅持「九二共識」、重啟「服貿協議」、大量開放陸客旅遊與陸生就學等，由於旗幟鮮明和民進黨路線做出區別，讓不少藍營支持者感到振奮。

然而，令人疑惑的是，既然這些符合藍營基本價值的主張，可以很有效凝聚支持者的士氣、增加選情熱度，那為什麼不趁早提出？會不會早點提出，衝高侯友宜的聲勢，反而更能促成藍白合？最終藍白破局，一樣要拿出這些政策，國民黨到底在考慮什麼？

表面上看，是黨主席和參選人謹慎小心的行事風格所致。但更深層來看，其實反映出國民黨高層和政治菁英，經歷過馬政府執政後期以降接連幾次的選舉挫敗後，對既有路線的懷疑和不自信。反服貿的太陽花運動、以及香港「反送中」期間「抗中保台」的政治正確，似乎對一整代藍營政治人物形成巨大心理陰影，不斷牽制著他們的思想和行動。

因為他們已假定，「反中」是社會主流，所以即使每每作勢要對抗民進黨，但只要碰到兩岸議題，通常都會瞬間退卻，宣稱是為了爭取「中間選民」。由於相信「天然獨」的年輕世代對國民黨心存惡感，為了改變年輕人的觀感，所以要跟民進黨比賽誰更「愛台灣」。換言之，就是在政治上有需要時，必須比綠營更「抗中」。但這就像是邯鄲學步，不僅收效甚微，甚至還有害。國民黨在兩岸和青年方面的困境，其實是問題的一體兩面。

且看去年裴洛西訪台引發中共軍演、兩岸兵凶戰危之際，國民黨副主席夏立言頂著來自政府的壓力率團訪問大陸。沒想到反對最激烈者，竟然來自黨內。從附和民進黨「時機不宜」的謬論，到口出「敗家老頭」惡言皆有之，全然沒察覺民心厭戰、社會氛圍已發生微妙轉變，「芒果乾」早就賣不動了。

因為缺乏自信，加上先入為主的固化思維，大幅限制了國民黨反思過去、批判當下、展望未來，採取積極進取政策的意願和能力。無怪乎明明多數民眾反感失政敗德的民進黨，但由於藍營缺乏執政願景可供想像、沒有未來感，也無法激發選民的希望和熱情，選情當然一直低迷。

兩岸關係但求「不要失分」即可，不敢面對最核心的衝突和爭議。碰到青年發展問題時，僅求「不被討厭」就好，不是討好就是迴避。這樣的國民黨，毫無吸引力，實在無法讓人產生敬意。不要說基本盤失望、年輕人無感，就連對手都看不起。

明代思想家王陽明曾說「破山中賊易、破心中賊難」。經過近十年腐化墮落，太陽花世代早已信用破產，民進黨的執政則讓台灣陷入內外交困。國民黨應該從哪裡跌倒、就從哪裡站起來，是時候突破心理障礙、恢復未竟之業，展現出帶領民眾走向和平繁榮之路的信心、決心和能力。

只有證明自己是另一個有別於民進黨的合理選項，選民的投票才有意義。如果選贏，就有撥亂反正的底氣。即使選輸，至少還有繼續存在的價值。「侯康配」的起手式，至少是踏出了「破心中賊」的第一步！