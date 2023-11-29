詐騙犯罪低齡化 新國安危機

當我國面臨少子化現象後，政府即把少子化視為國安危機，衛福部也成立「少子化對策辦公室」以為因應。不幸的是，少子化理應可以將國家教育與照顧年輕人的資源集中，培育出比以往更優質的青年與少年，但觀察近十年來詐騙案件的發展趨勢，除了大量化與惡質化外，更呈現一幕令人吃驚的低齡化現象。若少子化算是國安危機，那麼詐騙犯罪低齡化更是危機中的危機。

依內政部統計顯示，近十年來我詐騙背信青、少年犯罪嫌疑人從一○二年的六二五一人提高到一一一年的二二三四七人，足足成長了三點五八倍。這種犯罪倍數的成長在各種犯罪類型中是極罕見的現象，可見詐騙犯罪不僅侵害善良民眾財產甚鉅，更是對政府亟欲培育優質公民素養的極大諷刺。因此，面對少子化下的青、少年卻以倍數成長的方式投入詐騙犯罪，政府勢必要修正部分因應策略以挽救這國安危機。

當前全球從事對抗諸如詐騙犯罪的犯罪預防模式有四大策略面向，依開發出來的先後時間來說，依序為：

一、「刑事司法犯罪預防」，主打以刑罰制裁詐騙犯罪者，其功能在緩和降低詐騙案件的持續升高。就我國近十年來的詐騙犯罪成長趨勢來說，對詐騙犯罪者的刑罰制裁威嚇度明顯極度不足，提高刑罰的修法工作刻不容緩。

二、「社區犯罪預防」，主要透過社區警政模式積極從事詐騙被害預防宣導（如１６５反詐專線、高密度反詐騙預防宣導）。就目前我國反詐騙預防宣導現況來說，警政機關已付出最大資源能力且幾已達效能極限。

三、「發展性犯罪預防」，主打從小所開啟的家庭、學校與社會等教育作用下，培育具有高度自我控制的個體，以降低個體選擇犯罪之路的可能。但當今社會現況，當政府管不了家長的家庭教育，更管不了名嘴、網紅、側翼及政治人物所演示的社會負面教育時，亟需在學校仰賴教育人員透過各種生活教育技術，以建構未成年學生強韌的自我控制力。

四、「情境犯罪預防」，主要透過物理性與程序性的監控措施，使詐騙犯罪經由各種監控措施（如目前所設計的金融監控措施、第三方支付登錄制度審查等），讓詐騙事件從一啟動就經歷層層監控檢核，以適時阻止詐騙犯罪之既遂。

若以上述四大犯罪預防模式來檢核當前我國詐騙犯罪現況，似乎到了全面檢討的時機，而首要該檢討的，便是即刻著手從刑事司法面向提高詐騙犯罪刑度，效法美國為因應重大性犯罪現況所採取的「梅根法案」、「三振法案」等策略思維，設計讓詐騙犯罪者非常有感的制裁刑度，以遏止詐騙犯罪的成長。

再者，在預防策略上，將學校教師納入犯罪預防體系的一環，並設計具全國一致性、從幼兒時期開始等一系列的生活教育課程，以補充或矯正家庭教育的不足，並培力教師具備基本生活教育能力及賦予教育管教權，使孩子在接受國民義務教育期間，逐步提高自我控制力，從而降低他們選擇以犯罪為職業的可能，並一併解決詐騙犯罪低齡化的現象。