「小曉」衝出過動兒家族的一道光

看第六十屆金馬獎頒獎典禮，才知林品彤僅十二歲；看聯合報廿六日A5版，才知林品彤獲得最佳女主角獎，訴說的是過動症者面臨的症狀、父母不睦、校園霸凌及自我平衡等議題。

「小曉」的英文片名是「麻煩女孩」，編導的靳家驊導演說，在他與王小茵製片的婚姻中，照顧其過動症的女兒，顧到很崩潰。

我是成為兩個過動兒孩子的母親後，才知我多麼不知何謂過動兒。那讓疼極孩子、已過逝的先生與我心扉撕裂的人生啊！怎說？

因自己曾經任職全國性赤子心過動症協會，看著過動症孩子們，有著先做再說、一馬當先、熱情奔放、奮不顧身的種種勇敢、不懼、創意百出等最佳特質；同時又見他們匆匆忙忙、馬馬虎虎、錯誤百出的渾噩，常跌跌撞撞、惹禍連連的狀況一籮筐。父母們一顆心，能不像走在高空鋼索上、被上帝抽中的走繩者，隨時在守與放中，布滿驚喜兼驚恐嗎？

於是，振奮著、企盼著、好奇著，想見到林品彤的天才，想知將於十二月八日上映的「小曉」如何說？我們想知道，林品彤小小年紀，如何天才綻放，如何詮釋、演繹過動症者的困境；也想知道，靳導演如何引領觀眾認識過動家族的窘迫；畢竟，因過動孩子而分崩離析的家庭眾多，因找不著解套統統想逃，卻在煎熬與不捨中，惶惶不可終日的日子，太難熬了！

祝福也賀喜，更感恩「小曉」的全員，為電影藝術衝撞出一片精采漂亮的人道曙光！我們過動兒家族，好希冀著，光進來！