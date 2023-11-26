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忽略陸配 白難拉攏新住民

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）
民眾黨主席柯文哲（右五）公布民眾黨不分區名單前8名依序是台北市前副市長黃珊珊（右四）、前立委黃國昌（右三）、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿（右二）、戰國策傳播集團董事長吳春城（右一）、台灣新住民黨黨主席麥玉珍（左四）、民眾黨台北市黨部主委林國成（左三）、花蓮縣藥師公會林憶君（左二）、媒體人張啟楷（左一）。記者季相儒／攝影
民眾黨主席柯文哲（右五）公布民眾黨不分區名單前8名依序是台北市前副市長黃珊珊（右四）、前立委黃國昌（右三）、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿（右二）、戰國策傳播集團董事長吳春城（右一）、台灣新住民黨黨主席麥玉珍（左四）、民眾黨台北市黨部主委林國成（左三）、花蓮縣藥師公會林憶君（左二）、媒體人張啟楷（左一）。記者季相儒／攝影

藍白合破局，外界大多把原因歸咎於柯文哲的毀約及誠信破產，選民的眼睛是雪亮的。

再看民眾黨的不分區立委名單，真令人失望。排名第二的黃國昌原是小綠的時代力量，排第三的陳昭姿則是前總統陳水扁醫療小組發言人。被提名後陳昭姿在臉書表示，柯文哲親口承諾當選後會特赦陳水扁。要特赦一個法院認證的貪汙犯，就看選民有沒有辦法接受這樣的總統參選人。

不分區排名第五的是越南籍新住民麥玉珍，現為台灣新住民黨主席。柯文哲把她排在安全名單內，不外乎想拉攏新住民選票。民眾黨原本提名陸配徐春鶯出任不分區立委，引發爭議，後來提名另一陸配李貞秀，排名第十五，不在安全名單內。

目前台灣陸配有卅六萬餘人、港澳配偶兩萬多人，越南籍配偶十一萬多。陸配人數遠超越南及其他外配，來自對岸的陸配和台灣同文同種，要論對兩岸的情感及對這塊土地的認同，陸配應比其他外配有過之而無不及。

問起周遭新住民姊妹，竟然沒人知道台灣有一個新住民黨，當然更不知道黨主席是誰。柯文哲雖然過往有歧視新住民的言論，這一次願意提名新住民，很好，只是沒有亮點，且忽略了陸配，恐怕在總統票和政黨票上，新住民也不會輕易埋單。

新住民 陸配 柯文哲

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